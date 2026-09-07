باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد احمدی گفت:در پی کسب اخبار واصله مبنی بر نگهداری؛ خرید و فروش تعدادی اشیای عتیقه و آثار تاریخی توسط سوداگران و قاچاقچیان در شهرستان مرودشت مراتب در دستور کار مامورین اداره عملیات فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس ادامه داد: ماموران با اشراف و گسترش چتر اطلاعاتی و فعال سازی شبکه‌ی منابع ضمن هماهنگی با دادستان شهرستان و با پشتیبانی عملیاتی عوامل انتظامی پس از حصول اطمینان و رعایت اصل غافلگیری با زمانبندی مناسب اقدام به اجرای عملیات کرده که در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهمین، تعدادی اشیای تاریخی به همراه چند نارنجک دست‌ساز که به منظور ایجاد انفجار در حفاری ها، ساخته شده بود کشف و ضبط که در این راستا دو متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقر فرماندهی یگان حفاظت انتقال یافتند.

احمدی ادامه داد: اشیای مکشوفه جهت بررسی‌های کارشناسی و تعیین قدمت و اصالت در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.

او ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و شهروندان، تأکید کرد: این اشیا فقط به لحاظ قدمت ارزش مطالعاتی داشته و ارزش ریالی آنچنانی که طمع برخی افراد را به این سمت سوق میدهد نداشته و فقط موجبات گرفتاری و برخورد قانونی با ایشان را در پی خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: صیانت از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی، نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از خروج و نگهداری غیرمجاز میراث فرهنگی دارد.

منبع: میراث فارس