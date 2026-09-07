باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم درباره آخرین روند ساخت متروی قم از اتمام عملیات حفاری تونل خط نخست متروی این شهر خبر داد و گفت: این خط به طول حدود ۱۵ کیلومتر از قلعهکامکار تا مسجد مقدس جمکران امتداد دارد و از میدان مطهری، شاهخراسان، شاهحمزه، چهلاختران، میدان پلیس و میدان بقیه الله عبور می کند.

حلوایی زاده با اشاره به تکمیل سه ایستگاه در مرحله نخست طرح ، افزود: تجهیزات هدایت مسافر و سکوها نیز در دست آماده سازی و اقدامات برای راه اندازی نهایی در حال انجام است.

وی درباره تأمین ناوگان مورد نیاز مترو، از انعقاد قرارداد با شرکت واگن سازی اراک خبر داد و تأکید کرد: با وجود چالش های تحریم و محدودیت های ارزی، روند تأمین واگن ها با جدیت پیگیری می شود تا تست گرم و آغاز مسافرگیری هرچه زودتر محقق گردد.

وی در ادامه از پیگیری برای اجرای خط دوم متروی قم خبر داد و گفت: مطالعات این خط به پایان رسیده و مراحل اولیه ورود به فاز اجرایی و تملک ایستگاه ها در دستور کار شهرداری قرار دارد.