باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - مسافران قطار در ایتالیا باید از عصر امروز (دوشنبه) منتظر لغو و تأخیر حرکت قطارها باشند. چندین اتحادیه کارگری، کارکنان شرکت راهآهن دولتی ایتالیا (FS) را به یک اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته فراخواندهاند که از ساعت ۹ شب آغاز و تا عصر سهشنبه ادامه خواهد داشت.
شرکت راهآهن هشدار داده است که اختلالات ممکن است حتی پیش از شروع اعتصاب نیز رخ دهد و پس از پایان آن نیز ادامه یابد.
بر اساس قانون، خدمات منطقهای در بازههای زمانی مشخصی ارائه میشوند. شرکت راهآهن به مسافران توصیه کرده است که پیش از سفر، وضعیت مسیرها را بررسی کنند. این اعتصاب در اعتراض به شرایط کاری برگزار میشود.
منبع: نور نیوز