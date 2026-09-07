باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان به تحقق رویای «ارتباط» با حیوانات با استفاده از هوش مصنوعی نزدیک می‌شوند، اما این ایده انقلابی نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی این موجودات و پتانسیل سوءاستفاده از آنها ایجاد می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که فناوری‌هایی که رمزگشایی ارتباطات حیوانات را ممکن می‌سازند، ممکن است خطرات قابل توجهی را به همراه داشته باشند. در حالی که مدل‌های یادگیری ماشینی راه را برای فهرست‌بندی و حتی شبیه‌سازی صدا‌هایی که حیوانات برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند، هموار می‌کنند، اما کارشناسان معتقدند خطری وجود دارد که در اخلاق تحقیق در نظر گرفته نشده است: نقض حریم خصوصی حیوانات از طریق جمع‌آوری داده‌ها در مورد صدا‌ها و حرکات آنها. این امر به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از حیوانات زندگی اجتماعی پیچیده‌ای دارند و بنابراین علاقه خاصی به کنترل نحوه نمایش خود به دیگران دارند، نگران‌کننده است.

علاوه بر این، توانایی «ارتباط» با حیوانات می‌تواند خطراتی را برای دنیای طبیعی ایجاد کند، به ویژه از طریق فناوری «پخش»، عمل پخش صدا‌های ضبط شده حیوانات از طبیعت.

ویتوریو باگلیون، زیست‌شناس، که حرفه خود را صرف فهرست‌بندی صدا‌های کلاغ‌های سیاه کرده است، معتقد است که مدل‌های هوش مصنوعی به او کمک کرده‌اند تا ضبط‌های خود را مرتب کند و الگو‌هایی را در صدا‌های خاص، مانند صدای «بیا کمک!» که کلاغ‌ها برای احضار دیگران برای دفاع از لانه‌هایشان استفاده می‌کنند، شناسایی کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که این فناوری می‌تواند توسط شکارچیان یا هر کسی که قصد بدی برای فریب پرندگان دارد، مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به طور بالقوه باعث ایجاد استرس در حیوانات، اختلال در محیط‌های اجتماعی آنها یا ایجاد درگیری بین آنها شود.

سزار رودریگز-گاراویتو، مدیر برنامه زندگی ابرانسان در دانشگاه نیویورک، تأکید می‌کند که فناوری بازپخش همچنان بحث‌برانگیز است، زیرا از اعتماد حیوان به یک صدای خاص سوءاستفاده می‌کند تا آن را مجبور به رفتار به روشی کند که مورد نظر کاربر است.

او در گزارش ۲۰۲۵ خود خاطرنشان کرد که این فناوری می‌تواند حیوانات را در معرض جمعیت‌هایی از انسان‌ها قرار دهد که می‌خواهند با آنها صحبت کنند یا حتی از آنها علیه حیوانات استفاده کنند.

تحقیقات قبلی به این خطرات اشاره دارند، به طوری که کیتی پین، جانورشناس، در سال ۲۰۰۷ اعتراف کرد که با پخش صدای ضبط شده پدربزرگ مرحوم یک فیل، باعث ناراحتی قابل توجهی برای او شده است.

با وجود این نگرانی‌ها، جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای پروژه‌ای که بتواند با یک حیوان ارتباط برقرار کند بدون اینکه حیوان متوجه شود که با یک انسان در حال برقراری ارتباط است، همچنان باز است.

جرمی کوهلر، میلیاردر، که بودجه چالش کوهلر-دولیتل را تأمین می‌کند، معتقد است که انسان‌ها در دهه جاری به این هدف دست خواهند یافت و اظهار داشت که سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی به او اطمینان کامل می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ این رمز را خواهند شکست.

منبع: نیویورک پست