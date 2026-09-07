باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سال گذشته ۲/۵ همت برای خرید آمبولانس در نظر گرفته شد. اکنون ۱۰۰ دستگاه آمبولانس به صورت مشارکتی تامین و وارد ناوگان شده است. به طور کلی قرار است ۵۰۰ دستگاه آمبولانس خریداری و وارد ناوگان اورژانس کشور شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور به ویژه در مناطق کمتر برخوردار توزیع شده است.

میعادفر تصریح کرد: بالغ بر ۲۰۰۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای در سراسر کشور فعال هستند. در آمبولانس‌های جدید دوربین نصب شده است تا تخلفات را به تصویر بکشد و در نهایت به مراجع ذیربط منتقل شود.