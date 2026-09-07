هنریک لارسون در دوران حرفه‌ای خود در سلتیک، بارسلونا و منچستریونایتد به موفقیت‌های زیادی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنریک لارسون در دوران حرفه‌ای خود در سلتیک، بارسلونا و منچستریونایتد به موفقیت‌های زیادی رسید؛ از قهرمانی در لیگ و جام‌های داخلی گرفته تا قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا. با این حال، برخی معتقد بودند آمار فوق‌العاده او در سلتیک به دلیل سطح فوتبال اسکاتلند بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده است. با این وجود، حتی هواداران سرسخت رنجرز نیز در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: لارسون یک پدیده بود.

لارسون فوتبالش را در هلسینبوری سوئد آغاز کرد و پس از درخشش در این تیم، در سال ۱۹۹۳ به فاینورد پیوست. او شروع دشواری در هلند داشت، اما به‌تدریج پیشرفت کرد و پس از اختلاف با باشگاه بر سر انتقال، در سال ۱۹۹۷ با مبلغ ۶۵۰ هزار پوند راهی سلتیک شد.

شروع او در سلتیک نیز چندان خوب نبود؛ اشتباه لارسون در نخستین بازی لیگ به گل پیروزی هیبرنیان منجر شد و او در یک بازی اروپایی نیز گل به خودی زد. با این حال، خیلی زود توانایی‌هایش را نشان داد و در نخستین فصل، ۱۶ گل در لیگ زد و به سلتیک کمک کرد تا پس از سال‌ها سلطه رنجرز، قهرمان اسکاتلند شود.

لارسون در فصل ۱۹۹۹-۲۰۰۰ با ۱۲ گل در ۱۳ بازی آغاز کرد، اما در دیدار برابر لیون دچار شکستگی شدید پا شد و هشت ماه دور از فوتبال ماند. بازگشت او فوق‌العاده بود؛ او در نخستین فصل کامل پس از مصدومیت، در ۵۰ بازی ۵۳ گل زد، سه‌گانه را با سلتیک به دست آورد و با ۳۵ گل، علاوه بر آقای گلی اسکاتلند، کفش طلای اروپا را نیز کسب کرد.

در فصل ۲۰۰۲-۲۰۰۳، لارسون با ۹ گل در ۹ بازی جام یوفا، سلتیک را به فینال رساند. او در دیدار برابر پورتو دو گل زد، اما تیم ژوزه مورینیو در وقت اضافه پیروز شد. این شکست برای لارسون سال‌ها دردناک باقی ماند.

او در آخرین فصل حضورش در سلتیک نیز ۳۰ گل در ۳۷ بازی لیگ زد و با دو گل در فینال جام حذفی، یک قهرمانی دیگر به دست آورد. سپس راهی بارسلونا شد. مصدومیت در نخستین فصل او را برای مدت زیادی دور نگه داشت، اما در فصل بعد نقش مهمی در قهرمانی بارسلونا در لیگ و لیگ قهرمانان اروپا داشت.

در فینال لیگ قهرمانان مقابل آرسنال، لارسون زمانی وارد زمین شد که بارسلونا یک بر صفر عقب بود و با دو پاس گل، نقش اصلی را در پیروزی ۲ بر یک تیمش ایفا کرد. تیری آنری عملکرد او را تعیین‌کننده دانست و رونالدینیو نیز بعدها از لارسون به‌عنوان یکی از بت‌های خود یاد کرد.

لارسون در سال ۲۰۰۶ به هلسینبوری بازگشت و سپس به‌صورت قرضی راهی منچستریونایتد شد. او در نزدیک به ۳۶ سالگی با این تیم قهرمان لیگ برتر شد.

لارسون در نهایت از فوتبال در حالی خداحافظی کرد که جایگاهش به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ سلتیک و یکی از مهاجمان برجسته فوتبال جهان تثبیت شده بود.

منبع: فرهیختگان

برچسب ها: دنیای فوتبال ، مستطیل سبز
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