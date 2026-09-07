محمدرضا عارف،معاون اول رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه به قم سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به قم باحضور در گلزار شهدای بهشت معصومه ، به مقام شامخ شهدای مقاومت و امنیت ادای احترام کرد و یاد و خاطره جان‌ برکفان میهن اسلامی را گرامی داشت.

زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) ، دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای قم از مهم‌ترین برنامه‌های سفر ۲روزه عارف به این استان است.

همچنین شرکت در نشست کارگروه ملی زیارت، آیین افتتاح و بهره‌برداری از شبستان حضرت زینب (س) در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت، و افتتاح یک واحد بزرگ تولیدی ریسندگی در استان قم از دیگر محورهای برنامه‌ریزی‌شده در این سفر به‌شمار می‌رود.

منبع:ایرنا

برچسب ها: محمدرضا عارف ، کارگروه زیارت
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