محمدرضا عارف،معاون اول رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه به قم سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیسجمهور در بدو ورود به قم باحضور در گلزار شهدای بهشت معصومه ، به مقام شامخ شهدای مقاومت و امنیت ادای احترام کرد و یاد و خاطره جان برکفان میهن اسلامی را گرامی داشت.
زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) ، دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای قم از مهمترین برنامههای سفر ۲روزه عارف به این استان است.
همچنین شرکت در نشست کارگروه ملی زیارت، آیین افتتاح و بهرهبرداری از شبستان حضرت زینب (س) در حرم مطهر کریمه اهلبیت، و افتتاح یک واحد بزرگ تولیدی ریسندگی در استان قم از دیگر محورهای برنامهریزیشده در این سفر بهشمار میرود.
منبع:ایرنا