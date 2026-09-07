رئیس جمهور گفت: دولت آمادگی دارد در مواردی که پیمانکاران فعلی در اجرای پروژه‌ها تعلل داشته یا از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌اند، زمینه واگذاری پروژه‌ها به مجموعه‌های دارای توانمندی را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از پیشکسوتان عرصه سازندگی در دوران دفاع مقدس، ظرفیت‌ها و سازوکار‌های همکاری این مجموعه با دولت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پیشنهاد بهره‌گیری سازمان‌یافته از ظرفیت، تجربه و توان اجرایی پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس در قالب «قرارگاه سازندگی دفاع مقدس» و با مشارکت و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور بررسی شد.

هدف از این همکاری، استفاده از تجارب انباشته و دانش اجرایی نیرو‌هایی است که در دوران دفاع مقدس و همچنین در فرآیند بازسازی و نوسازی کشور پس از جنگ هشت‌ساله، در اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی، بازسازی زیرساخت‌ها و مدیریت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در این جلسه، زمینه‌ها و ظرفیت‌های همکاری میان این مجموعه و دولت در حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، همچنین الزامات اجرایی، چالش‌ها، موانع و راهکار‌های تسریع در فرآیند بازسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن استقبال از اعلام آمادگی پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس برای مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بر ضرورت استفاده هدفمند و عملیاتی از ظرفیت‌های موجود در کشور تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تسریع در روند بازسازی، تصریح کرد: طرح‌ها و پروژه‌هایی که زمینه همکاری با این مجموعه را دارند، باید به‌صورت تفکیکی و تخصصی در هر یک از وزارتخانه‌ها بررسی شده و پس از احصای ظرفیت‌ها و اولویت‌ها، در جلسات کارشناسی و هماهنگی بین‌دستگاهی دنبال شوند.

رئیس جمهور افزود: در این فرآیند، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند محور هماهنگی‌های کارشناسی و ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و مجموعه‌های مجری باشد تا پروژه‌های اولویت‌دار با سرعت و کارآمدی بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه سرعت، کیفیت و هزینه تمام‌شده مناسب سه مؤلفه اساسی در اجرای طرح‌های بازسازی است، اظهار داشت: دولت آمادگی دارد در مواردی که پیمانکاران فعلی در اجرای پروژه‌ها تعلل داشته یا از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی و سازوکار‌های اجرایی، زمینه واگذاری پروژه‌ها به مجموعه‌های دارای توانمندی و ظرفیت اجرایی بالاتر را فراهم کند.

رئیس جمهور همچنین درباره اهمیت بازسازی سریع بخش‌های حیاتی و راهبردی کشور تأکید کرد: زیرساخت‌های مهم و حیاتی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا و به مدار خدمت‌رسانی بازگردند و اولویت‌بندی پروژه‌ها نیز باید بر همین اساس صورت گیرد.

پزشکیان در ادامه، کاهش بروکراسی و رفع موانع اداری و مقرراتی را از الزامات اساسی فرآیند بازسازی دانست و گفت: کشور در شرایط ناشی از جنگ قرار گرفته و نمی‌توان روند بازسازی را با همان رویه‌های معمول و فرآیند‌های طولانی اداری دنبال کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی متفاوت، چابک و مسئله‌محور عمل کنند و ضمن حفظ الزامات قانونی، از ایجاد فرآیند‌های زائد و مقررات دست‌وپاگیر که موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های ضروری می‌شود، جلوگیری کنند.

در ادامه این نشست، حاضران ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود، درباره نحوه سازماندهی همکاری‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها، تأمین منابع، تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مجری و همچنین سازوکار رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های بازسازی بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد ظرفیت‌های همکاری در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت تخصصی احصا و پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شود و هماهنگی‌های کارشناسی لازم با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین سازوکار اجرایی همکاری‌ها صورت گیرد.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، بازسازی زیرساخت
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