باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت پاییزه در استان اظهار کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی لرستان به کشت گندم و ۱۱۳ هزار هکتار به کشت جو اختصاص پیدا کند.

صیادی با بیان اینکه تأمین بذر مناسب یکی از الزامات اصلی آغاز موفق فصل کشت است، افزود: برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان، ظرفیت تولید بذر در استان مورد توجه قرار گرفته و عملیات برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع بذر مورد نیاز کشت پاییزه در حال انجام است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه بذری در لرستان زیر پوشش تولید بذر قرار دارد که این مزارع در قالب پنج شرکت فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از سطح مزارع بذری استان، پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن بذر در طبقات مختلف بذری تولید شود که بخشی از نیاز کشاورزان استان برای فصل زراعی جدید را تأمین خواهد کرد.

صیادی همچنین بر اهمیت استفاده از بذرهای استاندارد و گواهی‌شده در مزارع تأکید کرد و افزود: استفاده از بذر مناسب و دارای کیفیت مطلوب می‌تواند در استقرار بهتر بوته‌ها، افزایش تراکم مطلوب مزرعه، ارتقای عملکرد و کاهش ریسک تولید نقش مؤثری داشته باشد.

تنوع ارقام بذر گندم؛ گامی برای افزایش بهره‌وری

یکی از محورهای مهم برنامه تأمین بذر در لرستان، توجه به تنوع ارقام بذر گندم است. با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی، نوع خاک و نیاز مناطق مختلف استان، استفاده از ارقام متناسب با هر منطقه می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و عملکرد مزارع را فراهم کند.

برنامه‌ریزی برای تأمین بذر مورد نیاز، در کنار توسعه مزارع بذری و افزایش ظرفیت تولید، از جمله اقدامات مهم جهاد کشاورزی لرستان برای آغاز فصل زراعی جدید محسوب می‌شود؛ اقدامی که قرار است با هدف دسترسی به‌موقع کشاورزان به بذر مورد نیاز و حمایت از تولید محصولات اساسی دنبال شود.

با توجه به سطح بالای زیرکشت گندم و جو در لرستان، تأمین به‌موقع و توزیع مناسب بذر در سطح شهرستان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت کشت پاییزه و میزان تولید محصولات زراعی استان در سال آینده باشد.