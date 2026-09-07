باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی روز دوشنبه در سفر به کردستان و در دیدار با امام جمعه سنندج اظهار کرد: مردم کردستان همواره در عرصههای مختلف پای انقلاب و ایران ایستادهاند و تلاشهای آنان برای حفظ امنیت و انسجام کشور شایسته تقدیر است.
وی افزود:در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و شکاف میان مردم است، علما و بزرگان دینی نقش مهمی در تقویت همدلی و انسجام جامعه دارند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری آکردی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی کردستان بیان کرد: این ویژگی، مسئولیت علما، مدیران و فعالان فرهنگی و دینی را برای تقویت وحدت و جلوگیری از اختلافافکنی سنگینتر میکند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تأکید کرد: هیچ سخن یا اقدامی که موجب دو دستگی و نفاق در جامعه شود نباید مورد حمایت قرار گیرد و حفظ انسجام ملی یکی از مهمترین مصادیق معروف در جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری آکردی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در ایجاد وحدت میان گروههای مختلف جامعه گفت: امروز نیز باید با الگوگیری از این سیره، اجازه ندهیم اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی موجب فاصله گرفتن مردم از یکدیگر شود.
وحدت باید در عمل و زندگی مردم دیده شود
امام جمعه سنندج نیز در این دیدار با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت گفت: بزرگترین هدف دین اسلام ایجاد وحدت و اتحاد در جامعه است و وحدت واقعی زمانی محقق میشود که آثار آن در رفتار و زندگی مردم دیده شود.
ماموستا فایق رستمی اظهار کرد: وحدت نباید تنها در شعار خلاصه شود، بلکه باید در عدالت، مساوات، مشورت، همدلی و توجه به مشکلات مردم نمود پیدا کند؛ به گونهای که غم و درد هر فرد، دغدغه دیگران نیز باشد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر اسلام (ص) الگویی روشن برای رحمت، هدایت، عدالت و مسئولیتپذیری در برابر جامعه بشری است و رفتار ایشان نشان داد که قومیت، نژاد و پیشینه افراد، ملاک ارزشگذاری انسانها نیست.
امام جمعه سنندج همچنین مشورت را یکی از اصول مهم در سیره پیامبر (ص) دانست و گفت: تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از دیدگاههای مختلف میتواند زمینه همبستگی بیشتر جامعه را فراهم کند.
ماموستا رستمی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم و نباید اجازه داد مسائل قومی، مذهبی و اجتماعی به عاملی برای ایجاد شکاف میان مردم تبدیل شود.
افزایش تعلق ملی؛ محور فعالیت ستاد در کردستان
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان نیز گفت: افزایش احساس تعلق ملی در جامعه کردی، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیت علما و نخبگان از مهمترین محورهای فعالیت این ستاد در استان است.
محرم وزیری اظهار کرد: شورای راهبردی ستاد با حضور نماینده ولیفقیه در استان و حدود ۳۵ نفر از معتمدان، نخبگان و افراد اثرگذار تشکیل شده است تا از تصمیمگیریهای جزیرهای و اعمال سلیقههای فردی جلوگیری شود.
وی افزود: در ذیل این شورا ۱۱ کارگروه تخصصی تشکیل شده و مسائل و چالشهای استان در حوزههای مختلف به صورت مستمر رصد و موضوعات نیازمند اقدام، به شکل عملیاتی پیگیری میشود.
وزیری با اشاره به تعامل ستاد با دستگاههای فرهنگی و اجرایی گفت: همکاری با آموزش و پرورش، استانداری، بسیج دانشجویی و سازمانهای مردمنهاد از جمله ظرفیتهایی است که برای پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید با نگاه مچگیری باشد، بلکه هدف اصلی، شناسایی مسائل، کمک به حل مشکلات و تقویت معروفات در جامعه است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت علما، نخبگان، نیروهای جوان، دستگاههای اجرایی و تشکلهای اجتماعی میتواند به تقویت همبستگی، افزایش تعلق ملی و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی در استان کمک کند.