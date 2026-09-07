باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با نزدیک شدن به فصل بارش‌های پاییزی، عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های لرستان در نقاط مختلف استان آغاز شده است؛ اقدامی که با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال تشدید بارش‌ها، با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش خطرات ناشی از طغیان رودخانه‌ها دنبال می‌شود.

گودرزی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با اشاره به آغاز عملیات لایروبی رودخانه‌های استان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و ضرورت آمادگی برای بارش‌های پیش‌رو، عملیات لایروبی در نقاط مختلف استان آغاز شده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، عملیات لایروبی رودخانه‌ها متوقف نشده و در حال انجام است تا پیش از آغاز بارش‌های پاییزی، نقاط دارای اولویت تا حد امکان آماده شوند.

۲۲۰۰ متر از رودخانه کرگانه لایروبی شد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون ۲۲۰۰ متر از رودخانه کرگانه لایروبی شده است و عملیات در سایر نقاط نیز طبق برنامه ادامه دارد.

وی همچنین از آغاز عملیات لایروبی در رودخانه خرم‌آباد خبر داد و گفت: لایروبی در طول ۹ کیلومتر از رودخانه خرم‌آباد آغاز شده و هم‌اکنون این عملیات در حال انجام است.

لایروبی در چند شهرستان لرستان

گودرزی با بیان اینکه برنامه لایروبی تنها به مرکز استان محدود نمی‌شود، افزود: در شهرستان‌های بروجرد، دورود، چگنی، ازنا و الیگودرز نیز عملیات لایروبی رودخانه‌ها آغاز شده است

به گفته وی، هدف از اجرای این طرح‌ها، آماده‌سازی مسیر رودخانه‌ها برای عبور مناسب روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات احتمالی در زمان وقوع بارندگی‌های شدید است.

تلاش برای پایان عملیات پیش از بارش‌های پاییزی

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای لرستان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که عملیات لایروبی رودخانه‌ها پیش از آغاز بارش‌های پاییزی به پایان برسد.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت منابع آب و کنترل روان‌آب‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، عملیات لایروبی و رفع موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد

بر اساس این گزارش، آغاز زودهنگام عملیات لایروبی در لرستان در حالی انجام می‌شود که مسئولان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های پاییزی تأکید دارند؛ بارش‌هایی که در صورت شدت گرفتن می‌تواند ظرفیت رودخانه‌ها و مسیل‌ها را تحت فشار قرار داده و زمینه‌ساز آب‌گرفتگی و طغیان در برخی نقاط شود.