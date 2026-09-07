باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه به کنسولگری عمومی آلمان در سن‌پترزبورگ دستور داده است که عملیات خود را تا ۱۸ سپتامبر پایان داده و تمام کارکنان خود را تا آن تاریخ از کشور خارج کند.

این اقدام به دنبال تصمیم آلمان در اوایل این ماه برای تعطیلی کنسولگری عمومی روسیه در بن و مرکز فرهنگی روسیه در این شهر انجام می‌شود.

روابط دوجانبه پس از آنکه برلین مسکو را به انجام یک حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ/هاله متهم کرد، تیره شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد که اتهامات آلمان علیه روسیه نشان‌دهنده «آغاز یک جنگ واقعی» است.

منبع: رویترز