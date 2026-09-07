باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی در آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی خانواده ارتباطات با عنوان «یک ایران متصل» با اشاره به الزامات ایجاد یک زیرساخت ارتباطی پایدار، امن و تاب‌آور، اظهار کرد: در کنار تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه، الزامات جدیدی برای ایجاد و حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی شکل گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها، پایداری انرژی و تأمین برق مورد نیاز این زیرساخت‌هاست.

وی افزود: در سبد پروژه‌هایی که امروز به‌صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسند، پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی نیز قرار گرفته است و از همکارانی که با احساس مسئولیت و با وجود تخصصی بودن حوزه مأموریت خود، در شرایط ناترازی انرژی وارد این عرصه شده و برای تأمین انرژی زیرساخت‌های ارتباطی تلاش کرده‌اند، باید تقدیر کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخشی از سبد پروژه‌های حوزه ارتباطات به حوزه تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر پیوند خورده است، تصریح کرد: این رویکرد نشان می‌دهد که برای داشتن ارتباطات پایدار، باید موضوع انرژی را نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی پایداری زیرساخت مورد توجه قرار داد.

هاشمی در ادامه، عدالت ارتباطی را یکی دیگر از محور‌های اصلی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور دانست و گفت: بسیار خوشحال و خرسندم که عدالت نه به‌عنوان یک پیوست، بلکه در متن مأموریت‌های همکاران ما در خانواده ارتباطات قرار گرفته است.

وی با اشاره به توسعه دسترسی‌های ارتباطی در مناطق روستایی، افزود: اگر امروز از اتصال بیش از هشت هزار و ۸۰۰ روستا با کیفیت مناسب به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی صحبت می‌کنیم، این اقدام در راستای نگاه ویژه خانواده ارتباطات به کارکرد عدالت و تحقق عدالت ارتباطی است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته این اقدامات آغاز یک راه بی‌پایان است و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با ویژگی‌هایی همچون پایداری، تاب‌آوری و امنیت، مقدمه‌ای برای شکل‌گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور خواهد بود.

نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال

هاشمی با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد دیجیتال کشور گفت: خانواده ارتباطات عمدتاً با محوریت بخش خصوصی در این مسیر تلاش کرده و این تلاش‌ها در شرایط مختلف، از جمله در شرایط جنگ، استمرار داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور افزود: امروز بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که سهم شرکت‌های فعال در حوزه فاوا از این مجموعه بیش از ۴۰ درصد است؛ این موضوع پیام روشنی از ظرفیت بالای بخش خصوصی و شرکت‌های فناور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

وزیر ارتباطات با تقدیر از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه با همت خود خدمات باکیفیت و ارزشمندی به مردم ارائه کرده‌اند و حتی در شرایط سخت، از منافع خود گذشته و در مواردی خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده‌اند که این موضوع جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و ایثار فعالان این حوزه است.

توسعه بازار‌های بین‌المللی برای شرکت‌های فاوا

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: ظرفیت‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال به سطحی از بلوغ رسیده است که در سطح منطقه مورد استقبال قرار می‌گیرد و باید از این ظرفیت برای توسعه حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی استفاده کنیم.

وی با اشاره به برگزاری بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ادامه داد: در این نمایشگاه شاهد حضور وزیر ارتباطات عراق و استقبال طرف عراقی از ظرفیت‌های فناورانه کشور بودیم و در ادامه نیز با برگزاری جلسات تخصصی‌تر و بررسی جزئیات، موضوع توسعه همکاری‌های فناورانه با عراق را در دستور کار قرار دادیم.

وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد نقش‌آفرینی جدی‌تر فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور در عرصه بین‌المللی، با تمرکز و اولویت بازار منطقه، باشیم و این ظرفیت‌ها بتواند برای کشور ارزش‌آفرینی کند.

حکمرانی داده‌محور، یک ضرورت راهبردی است

هاشمی در ادامه، ارائه خدمات حوزه دولت و حکمرانی را یکی دیگر از محور‌های مهم برنامه‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: یک مدیر برای حرکت درست در مسیر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به داده‌های دقیق و به‌هنگام نیاز دارد.

وی افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه، باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا بتوانیم حکمرانی داده‌محور را در کشور به معنای واقعی کلمه محقق کنیم؛ این موضوع یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تعامل با بخش خصوصی و در حوزه زیست‌بوم دولت هوشمند و «ایران‌هوشمند» گفت: این مسیر با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال خواهد شد و با تأکید رئیس‌جمهوری، تلاش می‌کنیم حکمرانی داده‌محور به برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، افزایش بهره‌وری و تسهیل امور مردم و همچنین ایجاد شفافیت کمک کند؛ موضوعی که همواره در دستور کار دولت چهاردهم و مورد تأکید رئیس‌جمهوری بوده است.

معیار موفقیت پروژه‌ها، احساس اثر آن در زندگی مردم است

هاشمی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت ملموس بودن آثار اقدامات وزارت ارتباطات برای مردم گفت: همه این اقدامات زمانی ارزشمند است که مردم عزیزمان اثر آن را در زندگی خود احساس کنند.

وی تصریح کرد: با وجود همه تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی که انجام شده است، این تلاش‌ها زمانی به هدف خود رسیده‌اند که مردم احساس کنند اتفاق متفاوتی در زندگی آنها رقم خورده است و این موضوع باید به‌عنوان یک معیار و شاخص روشن برای ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مردم حق دارند اثر سرمایه‌گذاری عمومی را در زندگی خود ببینند و به‌تناسب نیاز‌های بحق خود، از شبکه‌ای باکیفیت، اینترنتی پایدار و خدماتی آسان‌تر برخوردار شوند.

هاشمی تأکید کرد: این حق مردم و یک حق شهروندی است و دولت چهاردهم، رئیس‌جمهوری و مجموعه وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت، از این حق اصولی مردم کوتاه نخواهند آمد.

وی در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهوری از خانواده ارتباطات و تلاش‌های اعضای این خانواده قدردانی کرد و با تقدیر ویژه از مردم به دلیل همراهی و مطالبه‌گری مسئولانه، از اصحاب رسانه نیز به‌دلیل نقد‌های سازنده و نقش آنان در ترسیم مسیر آینده ایران تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، همزمان با برگزاری آیین «یک ایران متصل» و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های ارتباطی کشور، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از خانواده شهید نوح مهدوی، مدیر اداره نگهداری ارتباطات سیار هرمزگان، که در جریان حمله موشکی آمریکا به جزیره فارور به شهادت رسید، تقدیر کرد.

همچنین در این مراسم تمبر یادبود این برنامه توسط رییس جمهور ممهور شد و به امضا رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت