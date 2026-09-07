باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، در حاشیه مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر بانوان اظهار داشت: خوشحالیم که قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان برگزار شد و امسال شاهد حضور چند باشگاه جدید در این رقابت‌ها هستیم.

وی افزود: حضور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اتفاق مثبتی برای لیگ است؛ چراکه دانشگاه آزاد در چند دهه گذشته نقش مهمی در ورزش قهرمانی کشور داشته و حضور این مجموعه در هندبال را به فال نیک می‌گیریم.

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: همچنین حضور مقاومت شهرداری تبریز از آذربایجان شرقی باعث شده پوشش جغرافیایی لیگ گسترده‌تر شود و امیدواریم حضور تیم‌های جدید به رشد و توسعه هندبال بانوان کمک کند.

پاکدل با اشاره به شرایط فصل جدید گفت: با توجه به حضور حامیان مالی مناسب و تلاش باشگاه‌ها، امیدواریم امسال شاهد رقابت‌های جذاب و پویایی باشیم. همچنین تعدادی از مربیان جوان که در تیم‌های ملی تجربه ارزشمندی کسب کرده‌اند، وارد عرصه مربیگری در سطح باشگاهی شده‌اند و این موضوع می‌تواند به کیفیت لیگ کمک کند.

وی در پایان از باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر بانوان از جمله سپاهان، استقلال، زاگرس جنوبی، نفت و گاز گچساران، صید و ساحل، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مقاومت شهرداری تبریز قدردانی کرد و گفت: امیدواریم فصل جدید با حضور گسترده باشگاه‌ها از نقاط مختلف کشور، لیگی پویا و موفق را رقم بزند.

رئیس فدراسیون هندبال همچنین از اضافه شدن یکتاافروز البرز به جمع تیم‌های لیگ خبر داد و گفت این تیم با پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و هیأت هندبال به رقابت‌ها اضافه شده است. او همچنین از احتمال اضافه شدن دو تیم دیگر در صورت حل مشکلات آنها طی روز‌های آینده خبر داد.