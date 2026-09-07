باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - رسانه‌های محلی روز دوشنبه گزارش دادند که سوئد سامانه توپخانه راکتی HIMARS ساخت آمریکا و مقدار زیادی مهمات را در معامله‌ای به ارزش بیش از ۷ میلیارد کرون سوئد (نزدیک به ۷۵۰ میلیون دلار) خریداری خواهد کرد.

به گزارش شبکه دولتی سوئد، SVT، دولت پس از سال‌ها آماده‌سازی، این خرید را تأیید کرده است.

این خرید شامل بیش از ۱۰ واحد پرتابگر و مهمات GMLRS است و انتظار می‌رود اولین سامانه‌ها سال آینده به سوئد برسند.

پال جانسون، وزیر دفاع، گفت: «این به ارتش سوئد قابلیتی می‌دهد که امروز ندارد، توانایی حمله در فواصل به مراتب بیشتر از امروز.»

همراه با این خرید، شرکت دفاعی سوئدی ساب و شرکت آمریکایی لاکهید مارتین روز دوشنبه یک نامه قصد امضا کردند تا در بحبوحه کمبود جهانی مهمات HIMARS، مهمات موشک اصابت دقیق (PrSM) را در سوئد تولید کنند.

به گزارش SVT، این موشک‌ها می‌توانند به اهداف تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری (۳۱۰ مایلی) برسند.

سوئد و فنلاند همچنین توافق کردند که همکاری خود را در این سامانه، از جمله آموزش و نگهداری فنی در فنلاند که مدت‌هاست واحد‌های متخصص در توپخانه راکتی را اداره می‌کند، عمیق‌تر کنند.

بر اساس این گزارش، آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، این اقدام را «نقطه عطف» دیگری در تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور توصیف کرد.

منبع: آناتولی