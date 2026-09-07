کشاورزان کردستانی کشت پاییزه را به تأخیر نیندازند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - حاجی میرزایی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی کردستان، بارش‌های پاییزی امسال زودتر از موعد آغاز می‌شود و ماه‌های مهر و آبان به عنوان اوج بارش‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: میزان بارندگی در ماه‌های آبان و آذر نیز بالاتر از حد معمول پیش‌بینی شده است، بنابراین کشاورزان باید عملیات آماده‌سازی زمین و کشت پاییزه را با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته انجام دهند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت استفاده به‌موقع از شرایط مناسب کشت، گفت: کشاورزان باید پیش از آغاز بارش‌ها نسبت به آماده‌سازی زمین و کشت اقدام کنند تا با شروع بارندگی، فرصت مناسب کشت از دست نرود.

وی از کارشناسان بخش زراعت خواست ضمن اطلاع‌رسانی به کشاورزان در حوزه‌های مسئولیتی خود، ضرورت تسریع در عملیات کشت پاییزه را مورد تأکید قرار داده و روند اجرای این عملیات را به صورت مستمر پیگیری کنند.