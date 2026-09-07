روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات همچنان ادامه دارد و در چارچوب زمانی اعلام شده به پایان خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه این سازمان در تاریخ ۹ شهریورماه، پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران از روز نهم شهریور ماه آغاز شده است و این پرداختها به ترتیب حروف الفبا، همه روزه (به جز روزهای تعطیل) و بدون هیچ وقفه و توقفی در حال انجام است و بر اساس منابع مالی و چارچوب زمانی اعلام شده به اتمام خواهد رسید.
در پایان یادآور میشود، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمام فعالان رسانهای و مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در تمام شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.
همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.