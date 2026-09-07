مدیر طرح سی ان جی کشور گفت: ۱۵ درصد خودرو‌های بنزین‌سوز کشور قابلیت استفاده از CNG دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کریمی مدیر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اصلاحات انجام‌شده در حوزه بنزین، در کنار مجموعه سیاست‌های دولت برای بهبود مصرف سوخت، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و حرکت به سمت کاهش و در نهایت صفر شدن واردات این فرآورده کمک کند.

کریمی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل و مصرف سوخت اظهار کرد: سیاست‌هایی که دولت در زمینه بهبود مصرف خودروها، ارتقای استاندارد خودروها، واردات خودروهای برقی و اسقاط خودروهای فرسوده دنبال می‌کند، همگی به کاهش مصرف بنزین کمک خواهد کرد و مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر می‌تواند کشور را به سمت بی‌نیازی از واردات بنزین سوق دهد.

وی افزود: در مورد اصلاحات انجام‌شده، به نظر ما دو کانال اصلی وجود دارد که می‌تواند بر کاهش مصرف بنزین اثرگذار باشد. نخست، مهاجرت به سمت سوخت‌های جایگزین است که در این میان، CNG به دلیل دسترسی گسترده، مهم‌ترین گزینه محسوب می‌شود. در کنار آن، استفاده از LPG و همچنین توسعه خودروهای برقی نیز می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند.

مدیر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: کانال دوم، افزایش سهم هزینه بنزین در سبد هزینه‌ای خانوار است. این موضوع به‌تدریج می‌تواند موجب تغییر در انتخاب‌ها و الگوی رفت‌وآمد مردم شود و میزان ترددهای غیرضروری را کاهش دهد.

کریمی خاطرنشان کرد: این تغییرات می‌تواند در نحوه استفاده از خودروهای شخصی، حمل‌ونقل عمومی و همچنین استفاده از پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی برای جابه‌جایی نیز اثرگذار باشد.

وی درباره میزان کاهش مصرف بنزین نیز گفت: برآورد ما این است که از محل مهاجرت به سوخت‌های جایگزین، به‌ویژه CNG، حدود ۲ تا ۲.۳ میلیون لیتر در روز کاهش مصرف ایجاد شود و تقریباً به همین میزان نیز از محل تغییر الگوی مصرف و کاهش تردد، صرفه‌جویی در مصرف بنزین حاصل شود.

رحمانی سالاری مدیر طرح CNG شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از مجموع ۲۶ میلیون خودروی بنزین‌سوز کشور که دارای کارت هوشمند سوخت هستند، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه دوگانه‌سوز بوده و قابلیت استفاده از سوخت CNG را دارند.

سالاری اظهار کرد: بر این اساس، حدود **۱۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز کشور امکان استفاده از سوخت CNG را نیز دارند که البته این میزان در کلاس‌های مختلف خودرو و بر اساس نوع کاربری متفاوت است.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، در بخش تاکسی‌ها، حدود ۲۸۸ هزار دستگاه تاکسی CNGسوز در کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از ناوگان تاکسیرانی را تشکیل می‌دهند.

مدیر طرح CNG شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در بخش وانت‌بارها نیز بیش از ۴۵ درصد وانت‌بارهای کشوردوگانه‌سوز هستند و امکان استفاده از CNG را دارند.

سالاری با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های عرضه CNG در کشور گفت: در حال حاضر در مجموع **۲ هزار و ۳۷۰ جایگاه CNG در سراسر کشور فعال است و با توجه به تعداد خودروهای دوگانه‌سوز، به‌طور متوسط به ازای هر یک هزار و ۶۰۰ خودرو، یک جایگاه سوخت CNG در کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود ناوگان دوگانه‌سوز و همچنین گستردگی شبکه جایگاه‌های CNG، زیرساخت مناسبی برای توسعه استفاده از این سوخت و کاهش مصرف بنزین در کشور فراهم کرده است.

 

 

برچسب ها: سوخت ، قیمت سوخت
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