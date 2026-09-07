فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر از دستگیری مقتدرانه ۵ نفر از عاملان اخلال در نظم بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ "رسول کرمی‌چگنی" در تشریح این خبر اظهار داشت: شب گذشته تعدادی از افراد که در تعاقب یک نزاع، جهت مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر مراجعه کرده بودند، در محیط بیمارستان نیز با استفاده از سلاح سرد اقدام به درگیری و اخلال در نظم عمومی کردند که این اقدام موجب بروز نگرانی شهروندان و کادر درمان شد.

وی افزود: متهمان این درگیری پیش از حضور مأموران انتظامی در محل، از صحنه متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تصریح کرد: با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه تمامی متهمان شناسایی و سحرگاه امروز مأموران در یک عملیات همزمان و مقتدرانه، ضمن غافلگیری، ۵ عامل اصلی این اخلال در نظم را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.

سرهنگ کرمی‌چگنی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است، هشدار داد: نیروی انتظامی با هرگونه هنجارشکنی، اوباش‌گری و مزاحمت برای شهروندان نبا قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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