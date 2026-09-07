باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم رقابت های لیگ برتر امشب از ساعت ۱۹ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر تیم ذوب آهن قرار گرفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌ زادگان، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد مهدی محبی، اوستون ارونوف، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب تیم ذوب آهن

داودنوشی صوفیانی، آرش قادری، محمدحسینی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی فر، جلال علی محمدی، محمود قائد رحمتی،پویا مختاری، فرشید اسماعیلی، رحمان جعفری و امید لطیفی

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع ذوب آهن دفع کرد.

دقیقه ۳: اورونوف در محوطه جریمه تعادل خود را از دست داد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۶: ضربه آرام بازیکن ذوب آهن را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: ضربه بازیکن ذوب آهن به دست زارع در محوطه جریمه برخورد کرد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۲: ضربه اورونوف به بیرون از دروازه ذوب آهن رفت و گل نشد.

دقیقه ۲۹: پاس در عرض بازیکن ذوب آهن را مدافع پرسپولیس دفع کرد و موقعیت گلزنی ذوبی‌ها از بین رفت.

دقیقه ۳۱: جعفری با بی دقتی ضربه اش را به بالای دروازه پرسپولیس زد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۳۲: داور بازی وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۴۳: علی علیپور با پاس دیدنی عیدی توانست گل اول پرسپولیس را به ثمر برساند و این گل را VAR تایید کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: شوت مجید عیدی با اختلاف به بیرون از دروازه ذوب آهن رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.