باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به شرایط کشور پس از شهادت رهبر شهید و ماه‌ها درگیری و تهدید دشمن، گفت: مردم ایران با وجود فشار‌های اقتصادی، تورم و مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، همچنان پای کار انقلاب و ایران اسلامی ایستاده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت و مسئولان در اداره کشور افزود: همراهی مردم در شرایط سخت نشان می‌دهد دشمنان نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را تضعیف کنند و حضور و اجتماعات مردم یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت کاهش فشار اقتصادی بر مردم، گفت: مسئولان باید درباره گرانی و تورم، به‌ویژه بخش‌هایی که امکان تدبیر و مدیریت آنها وجود دارد، تصمیم‌های دقیق و کارشناسی اتخاذ کنند.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین درباره موضوع افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: مردم خاطرات خوبی از تصمیمات گذشته در این زمینه ندارند و لازم است هرگونه تصمیم در این حوزه با مطالعه، تبیین و فراهم کردن مقدمات لازم انجام شود تا زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود.

وی افزود: مردم امروز مسائل را با دقت دنبال می‌کنند و چیزی از دید تیزبین آنها پنهان نمی‌ماند، بنابراین تصمیمات اقتصادی باید با هماهنگی، دقت و تأمل بیشتری اتخاذ شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به افزایش قیمت خودرو، ادامه داد: افزایش قیمت خودرو در شرایطی که بسیاری از خودرو‌های تولیدی فرسوده و پرمصرف هستند، برای مردم قابل هضم نیست و باید به سمت تولید خودرو‌هایی با مصرف سوخت پایین حرکت کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر دولت به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: هویت فرهنگی و اعتقادی مردم یکی از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌های دشمنان است و باید برای تقویت بنیه ایمانی و اعتقادی جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تنها وظیفه روحانیت یا گروه‌های خاص نیست، افزود: دولت جمهوری اسلامی نیز در این زمینه مسئولیت دارد و باید برای جلوگیری از عادی‌سازی ناهنجاری‌ها در جامعه اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف فرودگاه قم تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور طلاب و زائران غیرایرانی و ظرفیت‌های گسترده قم، راه‌اندازی و ساماندهی فرودگاه باید در اولویت جدی قرار گیرد.

حسینی بوشهری با قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور در قم ابراز امیدواری کرد با تدبیر و پیگیری مسئولان، روند اجرای طرح فرودگاه قم شتاب بگیرد.