باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - دفتر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور ایالات متحده در امور مأموریتهای صلح، روز دوشنبه اعلام کرد که او و جرد کوشنر، فرستاده، در جریان سفر آخر هفته خود به مسکو و کیاف، در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت «قابل توجهی» داشتهاند. دفتر ویتکاف افزود که فرستادگان به «پیشرفت در زمانبندی مذاکرات سهجانبه اضافی» دست یافتهاند، اگرچه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
دفتر ویتکاف خاطرنشان کرد که مشاوران امنیت ملی انگلیس، آلمان و فرانسه نیز برای کار بر روی پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک، در اوکراین به فرستادگان پیوستهاند. این دفتر تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «به سختی در تلاش است تا کشتار را متوقف کرده و به سوی صلحی پایدار و ماندگار حرکت کند.»
منبع: رویترز