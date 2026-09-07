باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مراسم قرعهکشی بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور امروز (دوشنبه ۱۶ شهریور) با حضور علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، اعضای هیئترئیسه، رؤسای هیئتهای استانی، مدیران عامل و نمایندگان باشگاهها و جمعی از بازیکنان و مربیان در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
بعد از اینکه با پخش کلیپی مروری بر بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان صورت گرفت، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال به سخنرانی پرداخت و ضمن تقدیر و تشکر از همکاری ۸ باشگاه حاضر در لیگ برتر بیست و دوم، نکاتی را در خصوص این مسابقات مطرح کرد.
در ادامه، فرآیند قرعهکشی بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با حضور دو بازیکن تیم ملی هندبال بانوان، انجام شد.
بر اساس قرعهکشی صورتگرفته، این رقابتها در فصل بیست و دوم با حضور هشت تیم برگزار خواهد شد و تیمهای حاضر در مسابقات بر اساس شمارههایی که از گویهای قرعهکشی خارج شد، به شرح زیر میباشند:
۱. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. دانشگاه آزاد قزوین
۳. مقاومت شهرداری تبریز
۴. استقلال تهران
۵. نفت و گاز گچساران
۶. زاگرس جنوبی کازرون
۷. صید و ساحل لنگه (آتنا)
۸. یکتا افروز البرز
همچنین در ادامه، زمان برگزاری هفته نخست رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان نیز از سوی کمیته مسابقات اعلام شد. بر این اساس، هفته اول این رقابتها روز پنجشنبه ۲ مهر برگزار خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:
پنجشنبه - ۲ مهر ۱۴۰۵
فولاد مبارکه سپاهان - یکتا افروز البرز
صید و ساحل لنگه (آتنا) - دانشگاه آزاد قزوین
مقاومت شهرداری تبریز - زاگرس جنوبی کازرون
نفت و گاز گچساران - استقلال تهران
گفتنی است، با اعلام کمیته مسابقات، با توجه به شرایط موجود، احتمال اضافه شدن یک یا دو تیم دیگر به جمع تیمهای حاضر در بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان طی روزهای آینده وجود دارد و در صورت نهایی شدن، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.