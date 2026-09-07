خارج سازی کامل مغروقه ها از بندر خرمشهر تا پایان سال

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رییس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در یازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری، گزارشی از مهمترین اقدامات انجامشده در سفر اخیر خود به استان خوزستان ارائه داد.
رییس شورایعالی شهرسازی و معماری سه اقدام مهم دولت چهاردهم در استان خوزستان را بازگو کرد و با اشاره به سفر اخیر خود به خوزستان در مورد خارجسازی بزرگترین مغروقه از دهانه اروندرود در بندر خرمشهر گفت: مغروقه خانیان از سال ۱۳۵۹ در این محدوده باقی مانده بود و اکنون عملیات خارجسازی آن در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: این مغروقه در مدت حدود ۴۷ سال مانع از بهرهبرداری مناسب از ظرفیت بندر شده و دو اسکله عملا از حیز انتفاع خارج شده بود. با خارجسازی کامل آن که تا پایان سال انجام خواهد شد، امکان استفاده از این دو اسکله و افزایش تناژ کشتیها در بندر خرمشهر فراهم میشود.
صادق با اشاره به اهمیت حفظ بخشی از این مغروقه بهعنوان یادگاری از تاریخ منطقه، گفت: پیشنهاد نگهداری تکههایی از این کشتی در موزه جنگ را به وزارت میراثفرهنگی ارائه میدهیم و بخشهایی از این مغروقه در موزه جنگ حفظ و نگهداری میشود.
وی در ادامه به افتتاح پل عنافچه در سفر به استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این پل به طول حدود ۴۰۰ متر، ارتباط حدود ۴۰ روستا با شهر ملاثانی را برقرار میکند.
صادق ادامه داد: در زمان بارشهای سیلابی در شهرستان «باوی» و شهر «ملاثانی»، مردم برای تردد از روستاها به ملاثانی و اهواز مجبور به استفاده از قایق بودند و به همین دلیل، ساخت و بهره برداری از پل برای منطقه اقدام بسیار مهمی است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف اراضی و ارائه اسناد مالکیت در خوزستان اشاره کرد و گفت: در اروندکنار و بندر امام خمینی، واگذاریهایی پس از ۴۰ تا ۴۵ سال و بعضا بیشتر انجام شد که اتفاق بسیار ارزشمندی است.
صادق با بیان اینکه الحاق به محدوده طبق ضوابط انجام میشوند تا افرادی که فرم «ج» سبز دارند، بتوانند صاحب خانه شوند بر احیا و ارایه اسناد مالکیت به افرادی که در سکونتگاههای خود ساکن هستند تاکید کرد و گفت: بهتر است همان مناطق را احیا و اسناد مالکیت را به مردم همان مناطق واگذار کنیم.
وی افزود: در سفر اخیر به استان خوزستان، اسناد مالکیت ۴۴۰ واحد مسکونی واگذار شد و در کوی بلوکیها نیز ۲۴۰ سند مالکیت ارائه شد. این منطقه در سیل سال ۱۳۹۸ زیر آب رفته بود و مشکل اسناد مالکیت آن در این سفر، حل شد.
جمعآوری آبهای سطحی با طرحی منسجم پیگیری شود
صادق همچنین بر ضرورت جمعآوری آبهای سطحی، بهویژه در بندر امام خمینی، تأکید کرد و گفت: جمعآوری آبهای سطحی بندر امام در اولویت است و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کمک خواهد کرد. این موضوع از طریق ستاد بازآفرینی شهری نیز پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در شوشتر نیز مقدمات جمعآوری آبهای سطحی فراهم شده و انتظار داریم این موضوع با یک طرح منسجم دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت فازبندی و اجرای مرحلهبهمرحله آمادهسازی اراضی در خوزستان، گفت: در این استان اراضی تصرفی و اوقافی فراوانی وجود دارد که باید تعیینتکلیف شوند و هر آنچه به سازمان ملی زمین و مسکن مربوط است نیز باید به نتیجه برسد.
صادق تاکید کرد: وقتی خانوادهای ۲۰ سال در منطقهای زندگی میکند، استفاده از عنوان «غیررسمی» برای جایی که مردم در آن زندگی میکنند، آدرس غلطی است؛ بنابراین تعیین تکلیف اراضی و ارایه اسناد مالکیت به ساکنان در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر حفاظت از بافت تاریخی خوزستان به مصوبه شورای عالی در خصوص ساخت وساز در این بافتها اشاره و بر احیای این بافتها با الگوهای معماری که برای آنها در همکاری با وزارت میراثفرهنگی تعیین خواهد شد، تاکید کرد.
صادق تصریح کرد: شوشتر که زمانی پایگاه تمدنی ایرانزمین بود، باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و لذا جایگاه تمدنی شوشتر را احیا میکنیم.
صادق همچنین از پیگیری برای خارجسازی سایر مغروقههای موجود در دهانه اروندرود خبر داد و گفت: خارجسازی مغروقهها با رعایت ملاحظات زیستمحیطی دنبال خواهد شد.
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