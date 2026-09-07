باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری امروز در سیصد و چهارمین نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان که با حضور رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با تأکید بر نقش و اهمیت نشان استاندارد بر روی کالاها و خدمات گفت: «استاندارد، حداقلهایی است که هر کالا و خدمت باید داشته باشد و از آنجا که اطمینانبخشی از کیفیت، وظیفه این سازمان است، اجرای نظام رتبهبندی نشان استاندارد کالاها و خدمات میتواند انگیزهای برای تولیدکنندگان ایجاد کند تا سطح بالاتری از کیفیت را مدنظر قرار دهند.»
وی افزود: فرآیند ارزیابی انطباق کالاها و خدمات نیز باید متناسب با نیازهای مردم و در راستای پاسخگویی به درخواستهای آنان انجام شود تا بیشترین میزان رضایتمندی دراین زمینه حاصل شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شعار دولت مبنی بر «پای کار مردم بودن» گفت: یکی از سیاستهای دولت، پاسخگویی به مطالبات و خواستههای مردم و جلب رضایتمندی آنان از دستگاههای اجرایی است.
انصاری افزود: خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران طی یک سال اخیر، در حوزه شفافیت و پاسخگویی به مردم، براساس ارزیابیهای انجامشده، از رتبه بالایی در میان دستگاههای اجرایی کشور برخوردار بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع خاطرنشان کرد: رضایتمندی مراجعان از نحوه دریافت خدمات سازمان، باید همواره بهعنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در این نشست، کامل داودی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران از نخستین سازمانهایی بود که به سامانه فواد متصل شد و پاسخگویی بهموقع و سریع به مخاطبان را در اولویت کاری خود قرار داد.
وی افزود: این سازمان در دورههای مختلف ارزیابی، در زمینه شفافیت عملکرد و پاسخگویی، دارای رتبه برتر در میان دستگاههای اجرایی کشور بوده است.
داودی با اشاره به راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد) در سراسر کشور گفت: از سازمان ملی استاندارد ایران درخواست داریم نسبت به تدوین استانداردهای حوزه فوریتهای اداری اقدام کند تا بتوانیم به مدل کاملتری از ارزیابی عملکرد سازمانها در حوزه پاسخگویی به مردم دست یابیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه فواد و فرآیندهای تعیینشده در سامانههای پاسخگویی به مخاطبان، خواستار ارائه این الگو به سایر دستگاههای اجرایی کشور شد.
در ادامه این نشست، سیروس صارمی، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد، گزارشی از اقدامات سازمان در زمینه اجرای طرح فواد را ارائه کرد.
وی گفت: خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران طی یک سال اخیر در زمینه های مختلف پاسخگویی و مدتزمان رسیدگی به درخواستهای مردمی، دارای رتبه برتر بوده و با استقرار انواع سامانههای مردممحور، کمترین میزان شکایات مردمی را داشته است.
صارمی افزود: در خصوص طرح فوریتهای اداری، برنامهای نظارتی برای تمامی ادارات کل استاندارد استانها تدوین کردهایم و از هوش مصنوعی برای تحلیل دادهها و نتایج حاصل از این برنامه استفاده میکنیم.
مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد، هوشمندسازی فرآیند پاسخگویی را یکی از برنامههای در دست اجرای سازمان عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین برای تقویت ارتباط و تعامل با مراجعان و ارائه خدمات به آنان در دستور کار قرار دارد.
شایان ذکر است، در این نشست، همچنین گزارشهایی نیز پیرامون "پیشنهادهای مطروحه در خصوص ساختار وشرح وظایف سازمان "، "عملکرد سازمان در برنامه هفتم توسعه" و "سازو کار نظام تجارت غلات" ارائه و مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت