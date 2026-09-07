وزیر دفاع تازه‌منصوب‌شده کره شمالی رزمایش‌های نظامی مشترک پیش‌روی کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده را یک اقدام «تحریک‌آمیز» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی KCNA روز دوشنبه گزارش داد که کیم سونگ-گی، وزیر دفاع تازه‌منصوب‌شده کره شمالی، رزمایش‌های نظامی مشترک پیش‌رو که قرار است توسط کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده برگزار شود، یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده است.

کیم در بیانیه‌ای که توسط KCNA منتشر شد، همچنین متعهد شد که در صورت جستجوی رویارویی نظامی جدید توسط ایالات متحده و متحدانش، «اقدامات متقابل قوی و تأمل‌برانگیز» انجام دهد.

کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده قرار است از ۹ تا ۱۱ سپتامبر رزمایش سالانه دفاعی «لبه آزادی» را انجام دهند. ستاد مشترک ارتش سئول هفته گذشته گفت که این رزمایش در آب‌های بین‌المللی جنوب و شرق جزیره ججو در جنوب کره جنوبی برگزار خواهد شد.

این رزمایش سه‌جانبه پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ماه گذشته یک رزمایش مشترک بزرگ با کره جنوبی را به تعویق انداخت.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، رزمایش نظامی
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