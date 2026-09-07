باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها فضای مجازی به مسیر اصلی جست‌وجوی مسکن تبدیل شده است؛ اما کلاهبرداران با ترفندهایی نظیر درج آگهی‌های جعلی، ارائه قیمت‌های وسوسه‌انگیز و فروش املاک در رهن یا وام‌دار، متقاضیان را به دام انداخته و با دریافت «بیعانه» خسارت‌های مالی سنگینی به جا می‌گذارند.

۱۰ هزار میلیارد ریال؛ ارزش کلاهبرداری یک باند در پوشش معاملات ملکی! این رقم مربوط به پرونده‌ای است که سال ۱۴۰۳ در تهران کشف شد؛ جایی که چهار متهم با شناسایی آپارتمان‌های باارزش و معرفی خود به‌عنوان بنگاه معاملات ملکی، املاک افراد دیگر را به متقاضیان اجاره می‌دادند و با مدارک هویتی جعلی، اجاره‌نامه تنظیم و مبالغ کلانی را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کردند.سرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، با تشریح این پرونده گفته بود که متهمان با استفاده از پلتفرم‌های مجازی و تحت پوشش مشاور املاک، اعتماد مالباختگان را جلب کرده بودند. به گفته وی، بررسی نکردن اسناد مالکیتی، قیمت پایین پیشنهادی و عجله برای انجام معامله از عوامل گرفتار شدن مالباختگان در این پرونده بوده است.این پرونده بزرگ اگرچه مربوط به سال ۱۴۰۳ است، اما شگرد آن این روزها و در دل التهابات بازار مسکن و اجاره‌بها، بیش از پیش برای متقاضیان در حال تکرار است. در شرایطی که مردم به دنبال یافتن سرپناهی با قیمت مناسب‌تر هستند، آگهی‌های ملکی در پلتفرم‌های مجازی به تله‌ای جذاب برای جعل هویت، انتشار فایل‌های غیرواقعی و دریافت بیعانه‌های نجومی تبدیل شده است.