باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها فضای مجازی به مسیر اصلی جستوجوی مسکن تبدیل شده است؛ اما کلاهبرداران با ترفندهایی نظیر درج آگهیهای جعلی، ارائه قیمتهای وسوسهانگیز و فروش املاک در رهن یا وامدار، متقاضیان را به دام انداخته و با دریافت «بیعانه» خسارتهای مالی سنگینی به جا میگذارند.
۱۰ هزار میلیارد ریال؛ ارزش کلاهبرداری یک باند در پوشش معاملات ملکی! این رقم مربوط به پروندهای است که سال ۱۴۰۳ در تهران کشف شد؛ جایی که چهار متهم با شناسایی آپارتمانهای باارزش و معرفی خود بهعنوان بنگاه معاملات ملکی، املاک افراد دیگر را به متقاضیان اجاره میدادند و با مدارک هویتی جعلی، اجارهنامه تنظیم و مبالغ کلانی را به عنوان پیشپرداخت دریافت میکردند.سرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، با تشریح این پرونده گفته بود که متهمان با استفاده از پلتفرمهای مجازی و تحت پوشش مشاور املاک، اعتماد مالباختگان را جلب کرده بودند. به گفته وی، بررسی نکردن اسناد مالکیتی، قیمت پایین پیشنهادی و عجله برای انجام معامله از عوامل گرفتار شدن مالباختگان در این پرونده بوده است.این پرونده بزرگ اگرچه مربوط به سال ۱۴۰۳ است، اما شگرد آن این روزها و در دل التهابات بازار مسکن و اجارهبها، بیش از پیش برای متقاضیان در حال تکرار است. در شرایطی که مردم به دنبال یافتن سرپناهی با قیمت مناسبتر هستند، آگهیهای ملکی در پلتفرمهای مجازی به تلهای جذاب برای جعل هویت، انتشار فایلهای غیرواقعی و دریافت بیعانههای نجومی تبدیل شده است.
اگرچه باندهای مافیایی با ارقام کلان در کمیناند، اما واقعیت پرتکرارتر، کلاهبرداریهای خرد و روزمرهای است که به راحتی آب خوردن از جیب مردم میرود. بر اساس آمار پلیس فتا، کلاهبرداری اینترنتی همچنان پرتکرارترین جرم سایبری کشور است. تهران بزرگ با سهم ۱۳ درصدی، در صدر این جرایم قرار دارد و پروندههای متعددی با مبالغ اخاذی ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی -صرفا با ترفند «دریافت بیعانه پیش از بازدید»- به وفور در پایگاههای پلیس آگاهی تشکیل میشود، قطرههای دهمیلیونی که در نهایت، دریای کلاهبرداری سایبری را میسازند.
در همین رابطه، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به قیمتسازی و انتشار آگهیهای فاقد اصالت هشدار میدهد. به گفته وی، در بسیاری از این تبلیغات، ارتباط فرد آگهیدهنده با ملک و مالکیت آن نامشخص است. گودرزی تأکید میکند که در مواجهه با آگهیهای فروش املاکِ دارای وام یا در رهن، بررسی دقیق وضعیت حقوقی ملک، شرایط وام و امکان قانونی انتقال آن پیش از هرگونه توافقی الزامی است.در بازار پرالتهاب مسکن، هیچ ارزانی بیدلیلی شانس نیست؛ بلکه یک تله از پیش طراحی شده است. وعده انتقال وام یا اصرار بر پرداخت سریع بیعانه، زنگ خطری جدی است که نباید نادیده گرفته شود. چند دقیقه استعلام وضعیت سند، احراز هویت مالک و یک بازدید حضوری در دفاتر املاک دارای پروانه کسب، بهای بسیار ناچیزی در برابر ماهها و سالها بالا و پایین رفتن از پلههای دادگاه برای بازگرداندن سرمایه از دسترفته است.
منبع: فارس