عبور از روز‌های بحرانی، نیازمند یک معماری همه‌جانبه است. خانه روان ما زمانی مستحکم و امن می‌شود که پایه‌های آن را با مهارت‌های ملموس بنا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت از نیمه‌شب گذشته و سکوت خانه سنگین است. روی کاناپه نشسته‌ای، به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده‌ای و فنجان چای سردشده در دستت سنگینی می‌کند.تمام روز را دویده‌ای از ضرب‌الاجل‌های کارهای تمام نشدنی تا نگرانی برای قسط‌های آخر ماه و تلفنی که باید به یکی از نزدیکان بیمار می‌زدی و فراموش کردی.حالا در این سکوت، تمام آن صداهای اضطراب‌آور، بلندتر از همیشه در سرت فریاد می‌زنند. یک فکر از میان همه پررنگ‌تر است: «دیگر نمی‌توانم. به آخر خط رسیده‌ام.» این همان حس «به مو رسیدن» است؛ لحظه‌ فرساینده‌ای که احساس می‌کنی با کوچک‌ترین نسیمی، همه‌چیز فرو می‌ریزد.اما در همان لحظه‌ اوج ناامیدی، قبل از آنکه تسلیم شوی، کاری متفاوت انجام می‌دهی. از جا بلند می‌شوی، به سمت سینک ظرف‌شویی می‌روی و آن فنجان سردشده را با آب خنک می‌شویی. تمرکزت را فقط روی یک چیز می‌گذاری: حس خنکای آب روی پوست دستت، صدای نرم برخورد اسفنج با سرامیک و بوی ملایم مایع ظرف‌شویی. برای سی ثانیه، هیچ‌چیز دیگری در دنیا وجود ندارد. نه گذشته، نه آینده، نه نگرانی‌ها. فقط تو و یک فنجان در حال شسته‌شدن و ناگهان، در آن سکوت بیرونی و درونی، یک جرقه زده می‌شود. یک آرامش کوچک و غیرمنتظره.این جرقه، یک معجزه نیست. این یک مهارت است. مهارتی که روان‌شناسان بزرگ دنیا، سال‌ها صرف مطالعه‌ آن کرده‌اند. این همان نقطه‌ شروع برای ترمیم تارهای امید است؛ جایی که یاد می‌گیریم حتی وقتی همه‌چیز به تار مویی بند است، آن تار مو از فولاد ساخته شده است.

در ادامه، نقشه‌ راه بازسازی خانه‌ روان را با ابزارهایی ساده و قدرتمند مرور می‌کنیم.

لنگر انداختن در ساحل امن اکنون

آنچه شما با شستن فنجان تجربه کردید، یک تکنیک درمانی قدرتمند به نام «ذهن‌آگاهی» است.مارشا لینهان، مبدع این روش، می‌گوید وقتی ذهن در طوفان اضطراب گرفتار شده، امن‌ترین پناهگاه، بازگشت به زمان حال از طریق حواس پنج‌گانه است. دفعه‌ بعد که احساس کردید در افکارتان غرق شده‌اید، فوراً یک لنگر حسی پیدا کنید: بافت نرم پتو، طعم یک حبه قند در دهان، صدای باران روی پنجره، یا حتی رنگ آبی آسمان.

نوشتن برای فاصله گرفتن

افکار نگران‌کننده وقتی در ذهن محبوس می‌مانند، بزرگ‌تر و ترسناک‌تر به نظر می‌رسند.این افکار را از ذهن به روی کاغذ منتقل کنید. یک دفترچه بردارید و هرچه را که ذهنتان را آشفته کرده، بدون هیچ قضاوتی بنویسید. شما با این کار، بین خودتان و افکارتان یک «فاصله‌ امن» ایجاد می‌کنید.

ساختن دوباره‌ حس کنترل

اضطراب مزمن، این توهم را ایجاد می‌کند که ما کنترل هیچ‌چیز را در دست نداریم. برای بازیابی حس «خودکارآمدی»، باید از کارهای کوچک و قابل مدیریت شروع کنیم.مرتب کردن تختخواب در اول صبح، پاسخ دادن به یک پیام یا آب دادن به گلدان‌ها. مغز با دیدن این موفقیت‌های کوچک، این پیام را دریافت می‌کند: «ببین! تو هنوز هم می‌توانی تأثیرگذار باشی.»نفس کشیدن برای آرام کردن عصب واگدر زمان استرس، سیستم عصبی ما در حالت «جنگ یا گریز» قرار می‌گیرد و تنفس، کوتاه و سطحی می‌شود. نظریه پلی‌واگال از استیون پورجز به ما نشان می‌دهد که می‌توانیم آگاهانه این سیستم را آرام کنیم. کلید این کار در «بازدم» است.چند نفس عمیق بکشید و مطمئن شوید که زمان بازدم شما طولانی‌تر از زمان دم باشد.

این کار مانند یک کلید ریست، به قلب و بدن شما فرمان «آرام باش» می‌دهد.

تکاندن انرژی از تن

تروما و استرس، انرژی فشرده‌ای را در بدن ما حبس می‌کنند. اگر این انرژی آزاد نشود، به صورت تنش عضلانی و بی‌قراری باقی می‌ماند. برای رهاسازی آن، باید بدن را به حرکت درآورید. نیازی به ورزش سنگین نیست؛ کافی است از جا بلند شوید، بدنتان را بکشید یا حتی بدنتان را بتکانید. این حرکات فیزیکی ساده، به بدن کمک می‌کند تا بار سنگین استرس را از روی خود بردارد.

روشن کردن چراغ با یک دوست

در نهایت، تاریک‌ترین اتاق‌ها با نور حضور یک انسان دیگر روشن می‌شوند. نظریه‌ دلبستگی جان بالبی و تحقیقات گای وینچ بر اهمیت «حمایت اجتماعی» تأکید دارند. انزوا، بهترین خوراک برای اضطراب است. به یک دوست امن زنگ بزنید؛ هدف، گرفتن راه‌حل نیست، بلکه صرفاً شنیده شدن است.

نگاه به آسمان؛ اتصال به منبع بی‌نهایت

روان‌شناسی مدرن با تمام ابزارهای قدرتمندش، در نهایت به این نقطه می‌رسد که انسان نیازمند تکیه‌گاهی فراتر از خود و ابزارهایش است. همان‌جایی است که تمام نظریه‌ها به یک اصل بنیادین ختم می‌شوند: «توکل و امید به خداوند». وقتی تمام مهارت‌های کنترل ذهن و بدن را به کار گرفتیم، این ایمان به حضور یک قدرت بی‌نهایت و مهربان است که به ما می‌گوید هیچ‌گاه در این جهان پهناور رها نشده‌ایم. امید به خدا، آن لنگرگاه نهایی است که حتی در میانه‌ طوفان‌هایی که هیچ راهکار علمی برایشان نداریم، قلبمان را گرم و استوار نگه می‌دارد.

بنای دوباره‌ خانه‌ روان

عبور از روزهای بحرانی و اضطراب‌آور، نیازمند یک معماری همه‌جانبه است. خانه‌ روان ما زمانی مستحکم و امن می‌شود که پایه‌های آن را با مهارت‌های ملموس (مثل تمرکز بر اکنون و تنفس آگاهانه) بنا کنیم، دیوارهایش را با حضور دوستان و عزیزانمان بالا ببریم و در نهایت، سقف آن را با امید و توکل به خداوند استوار نگه داریم.در این معماری جدید، آن تار مویی که فکر می‌کردیم هر لحظه ممکن است پاره شود، به طنابی محکم تبدیل می‌شود؛ طنابی که نه تنها ما را از سقوط نجات می‌دهد، بلکه مسیر روشنِ ایستادن و ادامه‌دادن را پیش رویمان می‌گستراند.

منبع: فارس

برچسب ها: تاب آوری ، روزهای بحرانی
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