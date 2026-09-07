باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، از آغاز عملیات تعمیرات فوقتخصصی واحد G۱۳ در نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس خبر داد و گفت: ارائه پشتیبانیهای فنی و مهندسی پیشرفته با تکیه بر دانش روز دنیا در زمینه ساخت، بهسازی و تعمیرات تخصصی مولدهای برق، از اولویتهای اساسی این شرکت است.
او افزود: هدف از اجرای این طرحها، تقویت توان داخلی و تضمین استقلال عملیاتی در بخشهای حساس صنعت برق و انرژی کشور است نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس بهعنوان یکی از مراکز مهم تأمین خدمات جانبی مجتمعهای پتروشیمی منطقه پارس جنوبی، وظیفه تأمین آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، هوای فشرده و همچنین تصفیه پسابهای صنعتی را بر عهده دارد.
لطفی با اشاره به آسیبهای واردشده به بخشی از این مجتمع در پی حملات فروردینماه، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، عملیات تفکیک و پاکسازی محیط توسط کارکنان مجموعه و بر اساس تکالیف تعیینشده آغاز شد و اکنون روند آمادهسازی واحدهای نیروگاه برای بازگشت به مدار تولید در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد: در همین راستا، تعمیرات اساسی واحد ۱۲۳ مگاواتی GEF۹ نیز بهصورت رسمی آغاز شده است.
او گفت: در حال حاضر دو جبهه عملیاتی بهصورت همزمان فعال است؛ بخشی از فعالیتها در داخل مجتمع و بخش دیگر در کارگاههای تخصصی شرکت انجام میشود.
لطفی هدف از اجرای این عملیات را بازگرداندن سریع واحدهای آسیبدیده به مدار تولید و کمک به پایداری مجدد ظرفیت تولید در قطب پتروشیمی کشور عنوان کرد.