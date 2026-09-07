مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از آغاز عملیات تعمیرات فوق‌تخصصی واحد G۱۳ نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس در عسلویه خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، از آغاز عملیات تعمیرات فوق‌تخصصی واحد G۱۳ در نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس خبر داد و گفت: ارائه پشتیبانی‌های فنی و مهندسی پیشرفته با تکیه بر دانش روز دنیا در زمینه ساخت، بهسازی و تعمیرات تخصصی مولد‌های برق، از اولویت‌های اساسی این شرکت است.

او افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها، تقویت توان داخلی و تضمین استقلال عملیاتی در بخش‌های حساس صنعت برق و انرژی کشور است نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس به‌عنوان یکی از مراکز مهم تأمین خدمات جانبی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی، وظیفه تأمین آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، هوای فشرده و همچنین تصفیه پساب‌های صنعتی را بر عهده دارد.

لطفی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخشی از این مجتمع در پی حملات فروردین‌ماه، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، عملیات تفکیک و پاکسازی محیط توسط کارکنان مجموعه و بر اساس تکالیف تعیین‌شده آغاز شد و اکنون روند آماده‌سازی واحد‌های نیروگاه برای بازگشت به مدار تولید در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد: در همین راستا، تعمیرات اساسی واحد ۱۲۳ مگاواتی GEF۹ نیز به‌صورت رسمی آغاز شده است.

او گفت: در حال حاضر دو جبهه عملیاتی به‌صورت همزمان فعال است؛ بخشی از فعالیت‌ها در داخل مجتمع و بخش دیگر در کارگاه‌های تخصصی شرکت انجام می‌شود.

لطفی هدف از اجرای این عملیات را بازگرداندن سریع واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید و کمک به پایداری مجدد ظرفیت تولید در قطب پتروشیمی کشور عنوان کرد.

برچسب ها: تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
۵۰ درصد مخازن سد‌های کشور خالی است
باشگاه خبرنگاران جوان از وزیر نیرو پیگیری کرد؛
چرا خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده همچنان ادامه دارد؟+ فیلم
به نقطه تراز در برق رسیدیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
حذف کامل چک کاغذی تا سال آینده با ۲۸۵ شاخص
پلتفرم‌های آگهی مسکن باید پاسخگو باشند/ وقت مناسبی برای خرید مسکن است+ فیلم
۵۰ درصد مخازن سد‌های کشور خالی است
آغاز حرکت اولین قطار چین- ایران شرکت راه آهن حمل‌ونقل از امروز
آغاز ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو
سود سهام عدالت شهریور واریز نمی‌شود/ سهامداران مراقب سودجویان باشند
کارت جایگاه‌ های سوخت محدود نمی‌شود/ هزینه درخواست صدور کارت المثنی ۱۰۰ هزار تومان است + فیلم
تاب‌آوری شبکه انتقال گاز غرب کشور افزایش می‌یابد
افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن ابلاغ شد
آخرین اخبار
آغاز تعمیرات فوق‌تخصصی واحد G13 نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس عسلویه
نظام رتبه‌بندی نشان استاندارد در دستور کار است
خارج سازی کامل مغروقه ها از بندر خرمشهر تا پایان سال
فعالیت ۲۳۷۰ جایگاه CNG در کشور / به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو، یک جایگاه CNG در کشور وجود دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۶ شهریور
تخصیص تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی به ۱۴۶۴ واحد مسکن نهضت ملی
شاخص کل بورس در آستانه ارتفاع ۷ میلیون واحد
شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی/ هشدار به شرکت‌های کاغذی و سوری
تعیین سقف افزایش محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها
افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن ابلاغ شد
تاب‌آوری شبکه انتقال گاز غرب کشور افزایش می‌یابد
واگذاری ۸۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی/ ۱۵۰۰ شهر فاقد تصفیه خانه هستند
ثبت سفارش واردات موبایل پس از ۶ ماه توقف آغاز شد
تأکید بر توسعه همکاری‌های گردشگری ایران و پاکستان
افزایش ۲.۸ برابری تامین ارز در بازار ارز تجاری/میانگین معاملات روزانه به ۱۳۱ میلیون دلار رسید
ظرفیت تولید برق خورشیدی با راه‌اندازی تابلوی سبز ۵ برابر شد/ شورای عالی انرژی همچنان بلاتکلیفی است
هشدار درباره اتلاف ۱۳ درصدی انرژی در بخش انتقال
هیچ پروازی ذهنی انجام نمی‌شود/ ۲۷ فرودگاه در جنگ دچار خسارت شدند
آغاز ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
تعداد پرواز‌های داخلی وخارجی بعد از جنگ به ۵۰۰ پرواز روزانه رسید+ فیلم
مدیریت جزیره‌ای انرژی به قفل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است
۵۰ درصد مخازن سد‌های کشور خالی است
کارت جایگاه‌ های سوخت محدود نمی‌شود/ هزینه درخواست صدور کارت المثنی ۱۰۰ هزار تومان است + فیلم
تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا پایان آبان ۱۴۰۵
سود سهام عدالت شهریور واریز نمی‌شود/ سهامداران مراقب سودجویان باشند
آغاز حرکت اولین قطار چین- ایران شرکت راه آهن حمل‌ونقل از امروز
پلتفرم‌های آگهی مسکن باید پاسخگو باشند/ وقت مناسبی برای خرید مسکن است+ فیلم
سرانه مصرف ماکارونی به ۱۰ کیلو رسید/ قیمت ماکارونی تا پایان مهر نوسانی ندارد
حذف کامل چک کاغذی تا سال آینده با ۲۸۵ شاخص