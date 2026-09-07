باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت علوم اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید، در کنکور ۱۴۰۵ دروس مؤثر پایه یازدهم مطابق مصوبات اسفندماه ۱۴۰۳ آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش تعیین می‌شوند.

از کنکور ۱۴۰۷ به بعد نیز اختیار تعیین تعداد دروس مؤثر در سوابق تحصیلی به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار شده است؛ با این شرط که تعداد این دروس از تعداد مصوب فعلی کمتر نباشد.

نکته مهم اینکه در کنکور ۱۴۰۵، نمرات پایه یازدهم فقط در صورت کمک به تراز نهایی داوطلب اثرگذارند، اما معدل پایه دوازدهم به صورت قطعی در نتیجه پذیرش رشته‌های پرطرفدار محاسبه خواهد شد.

منبع: ایسنا