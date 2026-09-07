باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه بهرامی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی، اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا پنج سال است که در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان کردستان در حال اجراست.

وی افزود: در بخش غربالگری نوزادان و کودکان شیرخوار، ۱۳ دستگاه سنجش شنوایی (OAE) در قالب پایگاه‌های ثابت در سطح استان فعالیت می‌کنند و خدمات لازم را به خانواده‌ها ارائه می‌دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه غربالگری شنوایی ویژه کودکان سه تا پنج سال به صورت پایگاه سیار در شهر‌ها و روستا‌های استان فعال است و امکان دسترسی کودکان مناطق مختلف به این خدمات را فراهم می‌کند.

بهرامی با بیان اینکه تمامی شهرستان‌های استان کردستان از دستگاه‌های غربالگری شنوایی برخوردار هستند، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۲۵ هزار و ۵۱۸ کودک سه تا پنج سال در این برنامه مورد سنجش شنوایی قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۳ هزار و ۴۳ نفر در استان تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند که اجرای این طرح نقش مهمی در شناسایی به‌موقع اختلالات شنوایی و پیشگیری از عوارض ناشی از آن دارد.

منبع:بهزیستی استان