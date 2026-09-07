معاون اول رئیس جمهور اقتصاد گفت: دولت برای حل مشکلات اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همراهی نخبگان و مردم نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به شرایط کشور در آستانه آغاز سال تحصیلی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت با شرایطی متفاوت از دولت‌های گذشته مواجه شد و دشمن در همان ماه‌های نخست تشکیل دولت، جنگ را آغاز کرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه اقتصاد جنگ در آذر ۱۴۰۳ افزود: مهم‌ترین مسئله کشور در این برنامه، ناترازی‌ها و در رأس آنها ناترازی بودجه بود، اما راهبرد دولت این بود که در کنار مدیریت مشکلات، آرامش مردم حفظ شود و حداقل وظیفه دولت، تأمین معیشت مردم و ایجاد پایداری نسبی در اقتصاد باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار گسترده است، ادامه داد: برای تحقق چنین رشدی سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و باید منابع لازم برای اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

عارف با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: برای نخستین بار شاهد ورود مستقیم آمریکا به جنگ بودیم و دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان اصلی نظامی و ایجاد فشار اجتماعی می‌تواند در مدت کوتاهی کار را تمام کند، اما ظرفیت‌های نظام و مردم اجازه تحقق این هدف را نداد.

وی افزود: فرماندهان اصلی نظامی در کوتاه‌ترین زمان جایگزین شدند و نیرو‌های مسلح عملیات‌های خود را با قدرت ادامه دادند و دشمن از روز‌های ششم و هفتم به دنبال آتش‌بس رفت.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم در ناکام گذاشتن اهداف دشمن اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد مردم در نخستین روز جنگ به خیابان می‌آیند و در جهت خواسته آنها حرکت می‌کنند، اما مردم به شکل دیگری در میدان حاضر شدند و ظرفیت اجتماعی کشور را به نمایش گذاشتند.

عارف ادامه داد: در روز‌های جنگ، برخلاف برخی تجربه‌های کشور‌های غربی در بحران‌ها، فروشگاه‌ها با هجوم مردم و خالی شدن قفسه‌ها مواجه نشدند و حتی در روز نخست جنگ میزان خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش محدودی داشت و سپس کاهش یافت؛ این رفتار نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم و سرمایه اجتماعی کشور بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان علمی و فناوری کشور گفت: یکی از دستاورد‌های مهم جنگ اخیر این بود که اتکای توان دفاعی کشور به علم و فناوری و ظرفیت دانشمندان جوان ایرانی بیش از گذشته آشکار شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مسیر رشد، تعالی و به‌روزرسانی فناوری‌ها باید ادامه پیدا کند و امروز دشمن تلاش می‌کند به دانشمندان و نخبگان کشور آسیب بزند؛ در این زمینه به حمایت و همراهی حوزه‌های علمیه و جامعه مدرسین نیاز داریم.

عارف با اشاره به جبهه اقتصادی دشمن گفت: در حوزه اقتصادی باید میان گرانی و گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی تفاوت قائل شد؛ برخورد با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی وظیفه حاکمیت است و دولت در این زمینه با جدیت بیشتری عمل خواهد کرد.

وی درباره گرانی نیز گفت: دولت در کنترل گرانی به اندازه اولویت و اهمیت آن موفق نبوده است و بخشی از این مسئله به اصلاحات ساختاری، تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت‌های جهانی و پیامد‌های جنگ بازمی‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف سوخت اظهار کرد: تولید روزانه بنزین کشور در شرایط عادی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، در حالی که در روز دوم جنگ مصرف به حدود ۱۹۷ میلیون لیتر رسید و این میزان مصرف نیازمند واردات گسترده است.

عارف افزود: منابع انرژی متعلق به مردم و نسل‌های آینده است و نمی‌توان برای همیشه آن را با قیمت بسیار پایین عرضه کرد؛ اصلاح قیمت سوخت باید به صورت تدریجی، با مشورت نخبگان و همراه با توجیه مردم انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت تحول در صنعت خودروسازی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان خودرو‌هایی با مصرف بالا تولید کرد و مردم را مجبور به خرید آنها کرد؛ اصلاح صنعت خودروسازی، توسعه خودرو‌های برقی و خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه مصرف از برنامه‌های دولت است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای طرح‌های جدید برای کاهش قاچاق سوخت در برخی استان‌ها اظهار کرد: دولت در کنار اصلاحات ساختاری، موضوع قاچاق سوخت را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

عارف حفظ سرمایه اجتماعی را دومین جبهه مهم مقابله با دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از مشکلات اقتصادی، سرمایه اجتماعی ایجادشده در کشور را هدف قرار دهد و همه ما باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم.

وی با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در تقویت انسجام اجتماعی افزود: مردم مطالبات و مشکلاتی دارند و ممکن است همه مطالبات آنها قابل پاسخگویی نباشد، اما باید با مردم سخن گفت و از ظرفیت روحانیت و حوزه‌های علمیه برای حفظ سرمایه اجتماعی استفاده کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین فرهنگ را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با دشمن عنوان کرد و گفت: تفاوت انقلاب اسلامی با بسیاری از انقلاب‌های دیگر در بنیان فرهنگی آن است و باید ببینیم در چهار دهه گذشته تا چه اندازه توانسته‌ایم وظیفه فرهنگی خود را انجام دهیم.

عارف با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین در ارتباط با نسل جوان اظهار کرد: نمی‌توان با جوان دهه ۹۰ همان‌گونه رفتار کرد که با جوان دهه ۶۰ و ۷۰ رفتار می‌کنیم؛ باید روش‌های مؤثر و متناسب با شرایط نسل جدید را پیدا کنیم.

وی افزود: اگر فرزند خانواده با پدر و مادر اختلاف پیدا کند، خانواده تلاش می‌کند او را بازگرداند و با او گفت‌و‌گو کند؛ در جامعه نیز باید با همین نگاه به جوانان توجه کرد و اگر کوتاهی کرده‌ایم، مسئولیت آن را بپذیریم.

معاون اول رئیس جمهور در پایان با تأکید بر ظرفیت فرهنگی و دینی مردم ایران گفت: جامعه ایران در طول تاریخ از فرهنگ و هویت دینی خود فاصله نگرفته و امروز نیز این ظرفیت وجود دارد؛ دولت برای پیشبرد امور فرهنگی و استفاده از ظرفیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آماده همکاری و بهره‌گیری از دیدگاه‌های علما و نخبگان است.