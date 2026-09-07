فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که بحران پیرامون تنگه هرمز ممکن است کوتاه‌مدت باشد و به همین دلیل، روسیه آن را به عنوان عاملی در برنامه‌ریزی بلندمدت خود در نظر نمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - بوریس تیتوف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور روابط با سازمان‌های بین‌المللی برای اهداف توسعه پایدار، در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در گفت‌و‌گو با تاس اعلام کرد که بحران پیرامون تنگه هرمز ممکن است کوتاه‌مدت باشد و روسیه آن را به عنوان عاملی در برنامه‌ریزی بلندمدت خود در نظر نمی‌گیرد.

تیتوف در پاسخ به سوالی در مورد فرصت‌های جدید ناشی از تغییرات بازار جهانی انرژی در بحبوحه بحران هرمز، گفت: «بحران پیرامون تنگه هرمز می‌تواند به همان سرعتی که آغاز شد، پایان یابد. اتکا به آن برای برنامه‌ریزی بلندمدت، به سختی عاقلانه خواهد بود.»

او توضیح داد: «فرصت برای بهره‌برداری از سیاست‌های [دونالد]ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در خاورمیانه بسیار محدود است. ما البته از آنها استفاده می‌کنیم، اما تأمین انرژی جهانی مانند بارگیری یک کامیون و تغییر مسیر آن در اطراف یک تقاطع مشکل‌دار نیست. برای نفت و گاز، خطوط لوله مهم‌تر از نفتکش‌ها هستند.»

مجمع اقتصادی شرق از ۱ تا ۴ سپتامبر در ولادی‌ووستوک، در محوطه دانشگاه فدرال خاور دور برگزار شد. موضوع اصلی مجمع ۲۰۲۶ «خاور دور: توسعه به نفع مردم» بود. این مجمع توسط بنیاد روسکانگرس با حمایت دولت فدراسیون روسیه سازماندهی شد. تاس به عنوان شریک عمومی اطلاعاتی فعالیت کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، روسیه
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