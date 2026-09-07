باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تأکید کرده است که این کشور در برابر هرگونه ظلم، بیعدالتی و زورگویی ایستادگی کرده و به این موضع خود ادامه خواهد داد.
وی همچنین گفته است که هرگز اجازه نخواهد داد مسیر توسعه ترکیه مسدود شود.
اردوغان با اشاره به دیدارهای خود در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، از جمله دیدار با ولادیمیر پوتین (رئیسجمهور روسیه)، بر اهمیت این گفتوگوها تأکید کرده است.
رئیسجمهور ترکیه درباره بحران تنگه هرمز نیز هشدار داده است که تا زمانی که این بحران حل نشود، قیمتها در سراسر جهان افزایش خواهند یافت. وی افزوده است که هزینههای جنگ علیه ایران (که با تحریک اسرائیل آغاز شد) بر دوش همه است و تنها محدود به مردم ایران یا کشورهای خلیج فارس نیست.
اردوغان همچنین گفته است که توافق اسلامآباد به دلیل تحریکات و اقدامات اسرائیل با شکست مواجه شده است.
منبع: آناتولی