باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشریح آخرین وضعیت تولید، عرضه و قیمت سیبزمینی در کشور، از شکستهشدن حباب قیمتها با ورود گسترده بار به میادین و عرضه مستقیم در بازارها خبر داد و اعلام کرد تا اواسط آبانماه پیشبینی میشود حدود ۳ میلیون تن سیبزمینی در کشور برداشت و روانه بازار شود.
وی در خصوص علل نوسانات اخیر قیمت سیبزمینی و اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار اظهار کرد: با آغاز برداشت سیبزمینی بهاره در مناطقی مانند شهر بهار و کبودرآهنگ استان همدان، متأسفانه برخی واسطههای غیرضروری اقدام به دپو و انبارداری مقطعی محصول کردند که این موضوع موجب کاهش حجم عرضه در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران و در نتیجه افزایش کاذب قیمت شد.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: برای حل این معضل، جلسهای فوری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران و رئیس انجمن سیبزمینیکاران استان همدان و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان همدان برگزار شد. با هماهنگیهای بهعملآمده، از روز چهارشنبه گذشته جریان عرضه به ویژه به میدان مرکزی میوه و ترهبار بار تهران بیشتر شد و امروز بیش از ۸۰۰ کامیون بار سیبزمینی وارد میدان مرکزی تهران شد؛ همچنین حجم ارسال بار از استان اردبیل نیز افزایش چشمگیری یافت.
وضعیت قیمتها در مبدا تولید، میدان عمدهفروشی و خردهفروشی
برابری با اشاره به قیمتهای واقعی محصول تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینههای تولید نسبت به سال گذشته، قیمت سر مزرعه در حال حاضر بین ۴۸ و در نهایت ۵۳ هزار تومان است. در میدان مرکزی نیز میانگین قیمت عمدهفروشی بین ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان متغیر بوده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، قیمت منطقی در سطح خردهفروشیها بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان برآورد میشود و قیمت مطلوب و منصفانه برای مصرفکننده باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد. سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران قیمت خردهفروشی را در غرف را از ۷۳ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان کاهش داده است.
عرضه مستقیم سیبزمینی در «روستا بازار»
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به راهکارهای کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا بازار گفت: پیرو دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی هماکنون در نزدیک به ۸۰۰ روستا بازار، سیبزمینی بهصورت مستقیم و با قیمت ۵۹ تا ۶۴ هزار تومان در استانهایی نظیر تهران و همدان تا ۵۹ هزار تومان و در یزد حدود ۶۲ هزار تومان عرضه میشود. همچنین طبق مصوبه هیئتدولت، پیگیر اختصاص مکانهایی جهت احداث روستا بازار در شهرها، بخشها و روستاها از سوی استانداریها و شهرداریها و دهیاریها برای احداث روستابازار برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هستیم.
برابری در پایان درباره افق تولید و ذخیرهسازی این محصول تاکید کرد: برداشت سیبزمینی با قابلیت انبارداری بالا در استانهای مختلف آغاز شده است؛ تنها در استان اردبیل حدود ۷۰۰ هزار تن محصول داریم و در مجموع پیشبینی میشود تا اواسط آبان نزدیک به ۳ میلیون تن سیبزمینی از استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و زنجان برداشت شود.
وی گفت: پیشبینی میشود با تداوم عرضه گسترده و ذخیرهسازی احتیاطی مناسب، بازار بهزودی متعادل خواهد شد.