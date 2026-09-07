باشگاه خبرنگاران جوان - رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره حواشی جنجالی بازی تراکتور و گل‌گهر اعلام شد.

براساس رای کمیته انضباطی باشگاه تراکتور به دلیل سرداد شعار‌های موهن و استفاده از مواد محترقه توسط تماشاگران و عدم همخوانی تعداد بلیط فروخته شده و تعداد تماشاگر حاضر در ورزشگاه به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه گل‌گهر نیز بابت سوء‌رفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

خداداد عزیزی سرپرست باشگاه تراکتور به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی و استفاده از الفاظ موهن و رفتار غیر ورزشی با لحاظ تعداد سوابق انضباطی مبنی صدور ۵ فقره رای محکومیت قبلی، به ۴ ماه محرومیت از تصدی سمت سرپرستی و حضور در ورزشگاه‌های فوتبال کشور و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر نیز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه، به ۴ جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای کامل کمیته انضباطی را در عکس زیر مشاهده کنید: