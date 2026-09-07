باشگاه خبرنگاران جوان - علی ربیعی عصر امروز در نخستین رویداد ملی فناوری در گلستان با تأکید بر ضرورت تقویت نوآوری اجتماعی در کشور، اظهار کرد: جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به خلاقیت، نوآوری، سخت‌کوشی و مدارا اجتماعی در عرصه ارتباطات و حل مسائل نیاز دارد.

دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی بیان کرد: حضور جوانان و ارائه ایده‌های نوآورانه در این رویداد یک پیام مهم دارد و آن اینکه جوانان ایران همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند و برای ساختن آینده این سرزمین انگیزه و آمادگی دارند.

وی با بیان اینکه صرف ارائه ایده و افزایش تعداد شرکت‌کنندگان هدف نهایی رویداد‌های نوآورانه نیست، افزود: باید ببینیم از دل این ایده‌ها چه شغلی ایجاد می‌شود، چه محصولی به بازار می‌رسد، چه میزان صادرات شکل می‌گیرد و کدام مسئله واقعی مردم حل خواهد شد.

ربیعی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه، فناوری و نیاز‌های جامعه تصریح کرد: باید مسائل اولویت‌دار هر استان به‌صورت سالانه شناسایی و در اختیار دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و بخش خصوصی قرار گیرد تا ایده‌های نوآورانه در مسیر حل مشکلات واقعی جامعه قرار گیرند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان گفت در مسیر درست حرکت می‌کنیم که فعالیت‌های استارت‌آپی و ظرفیت پارک‌های علم و فناوری به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.

ربیعی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه‌های مختلف گفت: این استان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و مسائل اجتماعی با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست که همین موضوع می‌تواند زمینه شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه و فعالیت‌های استارت‌آپی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی پیچیده‌تر از اجرای بسیاری از پروژه‌های فیزیکی است، خاطرنشان کرد: برای حل مسائل اجتماعی ابتدا باید شناخت و فهم اجتماعی خود را افزایش دهیم، زیرا نخستین گام در مسیر حل یک مسئله، درک درست ابعاد آن است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی پیشنهاد کرد برای هر استان، مجموعه‌ای از ابرمسائل اجتماعی شناسایی و برای آنها برنامه‌های نوآورانه طراحی شود و گفت: اگر بتوانیم برای ۱۰ ابرمسئله هر استان، برنامه‌ای یک‌ساله یا حتی یک دهه‌ای با نقش مشخص دانشگاه، دولت و بخش خصوصی تدوین کنیم، گام بزرگی در مسیر حل مسائل کشور برداشته خواهد شد.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ورزش در توسعه اجتماعی اظهار کرد: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی یا عرصه قهرمانی نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی و ابزاری مهم برای نوآوری اجتماعی به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز با چالش‌هایی مانند کاهش تحمل شکست، افزایش انزوای اجتماعی و گسترش فردگرایی منفی در بخشی از جامعه مواجه هستیم و ورزش می‌تواند در افزایش تاب‌آوری، تقویت روحیه جمعی و ایجاد ارتباطات اجتماعی مؤثر باشد.

ربیعی با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش برای همه اقشار جامعه گفت: باید به ورزش افراد دارای معلولیت، اقشار کم‌برخوردار، زنان و گروه‌هایی که دسترسی کمتری به امکانات ورزشی دارند، توجه بیشتری شود و نوآوری‌های ورزشی را در مسیر ایجاد فرصت‌های برابر هدایت کنیم.

وی ورزش را یکی از عوامل مهم ایجاد نشاط اجتماعی دانست و افزود: توسعه فقط به ساخت کارخانه و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی محدود نمی‌شود؛ یک روستای شاد، یک محله شاد و جامعه‌ای که مردم در آن احساس تعلق و نشاط داشته باشند نیز نشانه توسعه‌یافتگی است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی با اشاره به نقش ورزش در تقویت روحیه ملی تصریح کرد: روحیه ملی یکی از عناصر مهم قدرت کشورهاست و ورزش می‌تواند در افزایش این سرمایه مهم اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نوآوری اجتماعی اظهار کرد: تغییر سبک زندگی، تحول ارزش‌ها و دگرگونی روابط اجتماعی، نیاز به خلق شیوه‌های جدید برای ارتباط و حل مسائل جامعه را بیش از گذشته کرده است.

وی افزود: بسیاری از نوآوری‌ها از کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات موجود شکل می‌گیرند و می‌توانند به حل مسائل اجتماعی کمک کنند.

دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی با اشاره به تغییرات سبک زندگی مردم در سال‌های اخیر گفت: مفاهیمی مانند خانواده، روابط میان نسل‌ها، شیوه تعامل افراد با یکدیگر و الگو‌های ارتباطی جامعه دچار تغییر شده و باید برای این تحولات، راهکار‌های نوآورانه ارائه کنیم.

ربیعی ادامه داد: امروز به نوآوری در ارتباطات اجتماعی نیاز داریم؛ چراکه برخی الگو‌های سنتی ارتباط مانند دورهمی‌ها و تعاملات گذشته دشوارتر شده و باید روش‌های جدید و مؤثر برای حفظ ارتباطات اجتماعی را پیدا کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کارآفرینی اجتماعی در حوزه‌هایی مانند سلامت، مناسب‌سازی محیط شهری، توجه به کودکان و سالمندان اظهار کرد: کارآفرینان اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در پاسخ به نیاز‌های جدید جامعه ایفا کنند.

ربیعی با تأکید بر اهمیت امید اجتماعی گفت: جامعه امروز به خلاقیت، نوآوری، سخت‌کوشی، امیدواری و مدارا نیاز دارد و جوانان باید شکست را پایان مسیر ندانند، بلکه آن را بخشی از مسیر رشد و تجربه تلقی کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید یاد بگیریم در کنار یکدیگر بایستیم و با تقویت همدلی و حمایت از نسل جوان، زمینه ساخت آینده‌ای بهتر برای کشور را فراهم کنیم.