باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ حسین رضایی زاده رییس مرکز طب ایرانی وعضو مرکز گیاهان دارویی معاونت علمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران کرمان گفت: تا ۸۰ درصد مردم از طب ایرانی و سنتی استفاده می‌کنند خبرخوب استفاده از جنبه بومی دانش سلامت است و خبر بد بی توجهی به عوارض استفاده نادرست از آن است.

وی گفت: اینکه گفته می‌شود داروی گیاهی اگر منفعت نداشته باشد صرری هم ندارد نظری خطرناک است.

رضایی زاده تصریح کرد: جامعه هزارنفره از پزشکان را درحال آموزش داریم که دکترای طب سنتی یا داروسازان گیاهی هستند و درکنار آن و ۳ هزار نفر پزشکان طب رایج ما که دوره دیده طب سنتی هستند که جوابگوی جمعیت ۹۰ میلیونی نیست.

وی تصریح کرد: رسانه و آگاهی رسانی درست به مردم خیلی موثر است، ولنگاری در فضای مجازی بیداد می‌کند جایی که انواع دارو و درمان‌ها را به مردم تجویز می‌کنند.

وی تاکید کرد:طب ایرانی از سال گذشته ارتقا یافته و وظیفه سیاست گذاری برای حوزه طب ایرانی برعهده این مرکز است.

وی افزود: ما ستادی در ریاست جمهوری داریم وظیفه اش تدوین سندملی و فرآورده‌های گیاهان دارویی است واز اردیبهشت امسال برای اولین بار مدبریت و راهبری ستاد و مرکز طب مکمل اتفاق افتاده است.

رضایی زاده گفت: دانشکده طب ایرانی کرمان بین ۲۲ مرکز آموزشی وپژوهشی رتبه بالایی دارد بخش‌های توسعه‌ای مانند سلامتکده‌ها ومراکز تحقیقاتی دارد و در آینده نزدیک پروژه ملی زیر نظرآقای حق دوست درحال انجام است در همین استان معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد:در راستای آشنایی جامعه پزشکان کشور با طب ایرانی، دو واحد آشنایی با طب ایرانی برای پزشکان و دندان پزشکان ارائه شده است.

وی تصریح کرد: ۷۰ درصد مطالعات و تحقیقات ما کارآزمایی شده و موضوعاتی که بیشتر روی آن تحقیق شده گوارش، بیماری اعصاب و سبک زندگی سالم است.

مدیر مرکز طب ایرانی ومکمل وزارت بهداشت افزود: در درمان‌های رسمی مانند بیمارستان‌ها نیز، مقدمات انجام شده که مشاوره خدمات طب ایرانی ارایه شود.

وی گفت:طب ایرانی ما به عبارتی طب شفاهی است، ولی تلاش ما این است که آموزه‌های اطبای قدیم مانند ابن سینا وعقیلی خراسانی ودیگر اطبای کهن ایران را در دانشکده‌ها به‌روز‌رسانی کنیم.

مدعیان طب سنتی بررسی صلاحیت می شود

وی از اجرای آزمون تایید صلاحیت برای فعالان طب سنتی و کسانی که مدعی این طب دارند در مهرماه خبر داد و گفت: افراد صلاحیت دار به پزشک معرفی می‌شوند وافرادی که فرایند را با موفقیت طی کنند در مراکز معتبر وارد شده و افراد با شرایط حداقلی وارد دوره مهارتی می‌شوند و با مسئولیت فنی یک پزشک خدمات دریافت می‌کنند.

وی از اجرای نهضت سواد سلامت در مدارس با همکاری دانشکده طب ایرانی و وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

رضایی زاده با اشاره به اینکه عمده کارما اطلاع رسانی و آموزش سبک زندگی سالم است، بیان کرد: دربرنامه کشوری تعریف شده، پیش فرض این است هر اقلیم یک گیاه خاص که ویژگی منطقه را داشته و قابلیت ثبت ملی داشته باشد استان‌ها معرفی کنند تا برای زنجیره ارزش افزوده وارد شوند.

وی تصریح کرد: درخصوص گیاهان دارویی موجود در منازل باید بررسی بیشتر شده و نحوه نگهداری شان آموزش داده شود.

رییس مرکز طب ایرانی وزارت بهداشت بیان کرد: فرق گیاه دارویی با داروی گیاهی در فرآوری انجام شده و تبدیل گیاه به داروی گیاهی است، البته شناسایی ترکیبات داروی گیاهی سخت است و ممکن است سمیت ایجاد کند درنتیجه باید با مجوز داروخانه ارائه شود.

برخورد با عطاری های غیرمجاز

وی تصریح کرد:دبیرخانه سعادت را برای سامان دهی گیاهان دارویی راه اندازی خواهیم کرد.

رضایی زاده افزود: حدود ۴۰ هزار عطاری در کشور داریم که ۶ هزارتا مجوز صنفی دارند که ۳ برابر داروخانه‌های رسمی کشور است و باید این مساله سامان دهی شود چرا که در برخورد با عطاری‌های غیرمجاز برخورد با مصداق‌هایی مانند قاچاق یامواد مخدر در دستور است.

وی تاکید کرد: مخالف خام فروشی گیاهان دارویی هستیم ولی از کارگاه‌های کوچک تولید گیاهان دارویی جالینوسی حمایت می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۳۰۰ گونه گیاهی درکشور گفت: دنبال معرفی گیاهی به عنوان برند ملی بودیم که بین گل سرخ و زعفران به اشتراک رسیدیم و احتمال زیاد شربت جلاب که ترکیبی از هر دو گیاه را دارد برند ملی ما به جهان معرفی شود.