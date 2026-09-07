معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: پویش مجاهدان بی ادعا برای انعکاس ایثارگری و خدمات بی منت کارکنان غیور فراجا به ملت شریف ایران اسلامی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد بهرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار این روابط عمومی در تشریح پویش سراسری "مجاهدان بی ادعا" اظهار داشت: این پویش برای به تصویر کشیدن بصیرت، انقلابی گری، ولایت مداری، جانفشانی‌ها و خدمات بی وقفه و بی ادعای کارکنان فراجا برگزار می‌گردد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان گوشه‌ای از رشادت‌ها و ایستادگی‌های پلیس مکتبی جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی گفت: جانفشانی‌ها و خدمات مجاهدانه پلیس در همه صحنه‌ها و حوادث به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه برای همیشه در حافظه تاریخی ملت فهیم ایران اسلامی ثبت شده است.

سردار بهرامی تاکید کرد: پویش سراسری «مجاهدان بی ادعا» که با شعار «فراجا ثابت قدم در مسیر انقلاب» به همت معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا آغاز شده، فراتر از یک حرکت نمادین است، این پویش با هدف انعکاس روحیه جهادی و معنوی، ایثار، ازخودگذشتگی و مجاهدت‌های پلیس مکتبی و انقلابی در برقراری امنیت و خدمت بی منت و بی ادعا به مردم برگزار می‌گردد.

وی ادامه داد: کارکنان خدوم و انقلابی فراجا در تمامی ایام به ویژه در فتنه‌ها و جنگ‌های تحمیلی اخیر در عمل به خوبی نشان داده‌اند که تا پای جان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستاده‌اند و با ولایتمداری و بصیرت خود درسی تاریخی به دشمنان خارجی و مزدوران داخلی داده‌اند.

این مقام انتظامی گفت: شعار «فراجا ثابت قدم در مسیر انقلاب» که در قلب این پویش قرار گرفته است، پیامی عمیق برای دوستان و دشمنان ایران اسلامی به همراه دارد. این شعار، نه تنها نشان دهنده ایستادگی، ولایتمداری و مجاهدت‌های این نهاد انقلابی است بلکه به استکبار ستیزی، آزادگی و ادامه دادن راه شهدای والامقام توسط کارکنان خدوم فراجا تأکید دارد و این مهم یقینا موجبات شادی آزادگان عالم و دوستداران انقلاب اسلامی را فراهم می‌آورد و خشم و عصبانیت دشمنان را به همراه خواهد داشت.

این مقام انتظامی با اشاره با تشریح شرایط و چگونگی مشارکت در این پویش گفت: این پویش در رشته تولید کلیپ و فیلم کوتاه برگزار می‌گردد و عموم مردم می‌توانند در آن شرکت کنند.

وی تصریح کرد: علاقه مندان می‌توانند کلیپ‌های تصویری و فیلم‌های کوتاه خود را با حداکثر زمان دو دقیقه با محتوایی که بیانگر روحیه انقلابی و جهادی کارکنان خدوم فراجا و خانواده‌های محترم آنان در خدمت بی منت به مردم و برقراری نظم و امنیت همچنین دفاع پلیس در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد را حد اکثر تا تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۵۲۵۳۷۶۹ ارسال نمایند و یا به صورت حضوری تحویل عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود نمایند.

سردار بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد، افزود: آثار برتر توسط کمیته داوران این پویش انتخاب خواهد شد و در ششمین جشنواره فرهنگی ادبی هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی که در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد از صاحبان آن آثار تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با ادای احترام به مقام والا و شامخ همه شهدا به ویژه شهدای عرصه نظم و امنیت، گفت: ایستادگی و ثابت قدم بودن کارکنان مجاهد فراجا را می‌توان در لاله‌های گلگون کفن آن به وضوح مشاهده کرد، مردان مردی که در مقابله با فتنه گران و دشمنان خارجی و مستکبران، "اشدا علی الکفار" و شمشیر بران و مشت محکم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مواجه با مظلومان و ملت شریف ایران اسلامی، مظهر "رحماء بینهم" هستند.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، فراجا
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