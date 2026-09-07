باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار کرد: تا چند روز آینده بارندگی در استان‌های شمالی افزایش یابد و تا پایان هفته تداوم داشته باشد.

وی افزود: امشب بارش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان تشدید خواهد شد و علاوه بر این مناطق، ارتفاعات البرز نیز در برخی ساعات شاهد ابرناکی و بارش باران خواهد بود.

او بیان کرد: روز سه‌شنبه بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی ادامه می‌یابد و در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز نیز رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی توضیح داد:چهارشنبه و پنجشنبه نیز استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق خراسان شمالی و اردبیل در بعضی ساعات با بارش مواجه خواهند بود.

وی افزود: از فردا تا پنجشنبه، در نیمه جنوبی استان کرمان و شرق و شمال هرمزگان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت فراهم است.

وی همچنین از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است.

او گفت: امشب در شمال‌شرق و شرق کشور و از امروز تا پنجشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دریای خزر، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس از دوشنبه تا پنجشنبه مواج خواهد بود.