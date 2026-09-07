تنگه هرمز؛ اعداد متناقض آمریکا برای آرام کردن بازار انرژی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز که پیش از جنگ یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان بود، حالا به کانون اختلاف بر سر میزان نفت عبوری تبدیل شده است. مقام‌های دولت ترامپ اعداد متفاوتی از ۱۸، ۱۷ و ۱۰ میلیون بشکه در روز ارائه کرده‌اند، در حالی که داده‌های مستقل رقم بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که تانکر ترکرز میانگین هفت‌روزه عبور نفت خام را حدود ۵.۹۴ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

این اختلاف آماری در شرایطی ادامه دارد که تردد کشتی‌ها در هرمز همچنان با وضعیت پیش از جنگ فاصله زیادی دارد. حتی در صورت بازگشایی مسیر، بازگشت فوری بازار به شرایط عادی بعید است و سامان گرفتن حمل‌ونقل، پالایش و توزیع نفت زمان می‌برد. به نظر می‌رسد فشار اقتصادی ناشی از بحران هرمز، واشنگتن را به استفاده از آمار‌های متفاوت برای کاهش التهاب بازار انرژی واداشته است.