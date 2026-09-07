مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع ۴ فقره تصادف جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این حوادث در مجموع ۱۲ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به حوادث جاده‌ای امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه اظهار کرد: نخستین سانحه در ساعت ۰۰:۱۰ بامداد در محور ماکو – بازرگان سه‌راهی روستای آداغان بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس رخ داد. نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی رند ماکو بلافاصله به محل اعزام شدند و ۳ مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال دادند.

وی افزود: ساعت ۱۱:۵۰ نیز گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سمند با لودر در محور ارومیه – سلماس دریافت شد که بلافاصله تیم امدادی پایگاه گردنه قوشچی به محل اعزام شد؛ این سانحه نیز ۲ مصدوم برجا گذاشت که پس از تثبیت وضعیت و امدادرسانی اولیه به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی تصریح کرد: سومین تصادف جاده‌ای ساعت ۱۴:۳۰ در محور ارومیه – تبریز میان دو خودروی تیبا و پژو ۴۰۵ به وقوع پیوست که نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری ارومیه به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند و ۵ مصدوم این سانحه را به مراکز درمانی انتقال دادند.

محبوبی در پایان از وقوع چهارمین حادثه در ساعت ۱۸:۲۲ همان روز خبر داد و گفت: برخورد یک دستگاه نیسان جونیور با تریلی در محور ارومیه – سرو، ۲ مصدوم دیگر برجای گذاشت که توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات سرو ارومیه به مرکز درمانی منتقل شدند.

در مجموع طی این ۴ حادثه، ۱۲ نفر مصدوم شدند که تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل گردیدند.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، هلال احمر
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