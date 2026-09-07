باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، تفاهمنامه بهسازی و تجهیز مدارس در نشست ستاد منطقهای استقبال از مهر، با حضور هادی حقبین شهردار منطقه یک و حمیدرضا عباسی مدیر آموزش و پرورش منطقه یک شمیرانات منعقد شد.
در این نشست که با محوریت اداره آموزش های شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه و با حضور نمایندگان پلیس راهور، سازمان آتشنشانی، مدیریت بحران، حملونقل عمومی، معاونتهای اجرایی شهرداری و مدیران مدارس دولتی برگزار شد، بر افزایش ایمنی، مدیریت بحران و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی تاکید شد.
هادی حقبین، شهردار منطقه یک، با تاکید بر بهکارگیری ظرفیت حداکثری مدیریت شهری و نواحی، ساماندهی مدارس را با هدف رقمزدن مهری ایمن، بانشاط و خاطرهانگیز برای دانشآموزان و خانوادهها ضروری دانست.
او حذف زوائد فیزیکی و موانع پیرامون مدارس از جمله خودروهای رهاشده، تابلوهای غیرمجاز و نیوجرسیها، پاکسازی و رنگ آمیزی جدارههای منتهی به مدارس، آرامسازی تردد و ارتقای ایمنی دانشآموزان را از اولویتهای طرح استقبال از مهر اعلام کرد.
حقبین همچنین با اشاره به روند اجرای اقدامات عمرانی گفت: در سال ۱۴۰۳ آسفالت محوطه تنها دو مدرسه انجام شد که این رقم سال گذشته، با وجود شرایط جنگی، به ۱۵ مدرسه افزایش یافت و امسال ۲۸ مدرسه در برنامه اجرا قرار گرفتهاند.
عباسی نیز ضمن قدردانی از رویکرد مدیریت شهری، تعامل شهرداری و آموزش و پرورش را در این دوره کمسابقه و مستمر عنوان کرد.
در ادامه، معاونتهای اجرایی گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند و مسائل مطرحشده از سوی مدیران مدارس برای پیگیری در دستور کار شهرداران نواحی و معاونتهای تخصصی قرار گرفت.