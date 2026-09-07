بازجویی با دستگاه دروغ سنج در پنتاگون + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد که افشای اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ با ایران، واکنش پنتاگون را به دنبال داشته است. پیش از این، تحلیلگران با بررسی نرخ تولید، میزان فروش و زمانبندی تحویل تسلیحات، از محدودیتهایی در توان تولید و ذخایر آمریکا سخن گفته بودند؛ موضوعی که با اظهارات دونالد ترامپ و پیت هگست درباره نبود کمبود در تسلیحات آمریکایی در تضاد قرار داشت.
پس از انتشار این اطلاعات، پنتاگون ۵۰ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی دارای دسترسی به اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی را برای شناسایی عامل نشت اطلاعات تحت آزمون دروغسنج قرار داد. این اقدام نشان میدهد موضوع افشای وضعیت ذخایر مهمات برای ساختار دفاعی آمریکا جدی شده و واشنگتن در تلاش است منبع انتشار این اطلاعات را در داخل پنتاگون پیدا کند.