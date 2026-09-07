باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازجویی با دستگاه دروغ سنج در پنتاگون + فیلم

پنتاگون برای شناسایی عامل افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا، ۵۰ نیروی نظامی و غیرنظامی دارای دسترسی به این اطلاعات را تحت آزمون دروغ‌سنج قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد که افشای اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ با ایران، واکنش پنتاگون را به دنبال داشته است. پیش از این، تحلیلگران با بررسی نرخ تولید، میزان فروش و زمان‌بندی تحویل تسلیحات، از محدودیت‌هایی در توان تولید و ذخایر آمریکا سخن گفته بودند؛ موضوعی که با اظهارات دونالد ترامپ و پیت هگست درباره نبود کمبود در تسلیحات آمریکایی در تضاد قرار داشت.

پس از انتشار این اطلاعات، پنتاگون ۵۰ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی دارای دسترسی به اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی را برای شناسایی عامل نشت اطلاعات تحت آزمون دروغ‌سنج قرار داد. این اقدام نشان می‌دهد موضوع افشای وضعیت ذخایر مهمات برای ساختار دفاعی آمریکا جدی شده و واشنگتن در تلاش است منبع انتشار این اطلاعات را در داخل پنتاگون پیدا کند.

مطالب مرتبط
بازجویی با دستگاه دروغ سنج در پنتاگون + فیلم
young journalists club

استعفای مقام ارشد آمریکا

بازجویی با دستگاه دروغ سنج در پنتاگون + فیلم
young journalists club

 گزارش جنجالی گاردین انگلیس از ورشکستگی نیروی دریایی آمریکا + فیلم

بازجویی با دستگاه دروغ سنج در پنتاگون + فیلم
young journalists club

پنتاگون در آشفتگی؛ موج برکناری و استعفا در رأس ارتش آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم
۱۱۳۷

تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم
۷۳۹

جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیدعلی خامنه‌ای مرد بزرگی بود؛ به او افتخار می‌کنم + فیلم
۶۱۶
عالم اهل‌سنت:

سیدعلی خامنه‌ای مرد بزرگی بود؛ به او افتخار می‌کنم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
۵۱۶

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
افزایش تولید نفت و ثبت رکورد جدید در تنگنای تحریم و بحران + فیلم
۴۷۵

افزایش تولید نفت و ثبت رکورد جدید در تنگنای تحریم و بحران + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha