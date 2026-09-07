باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که با توجه به تغییر نرخ سوم بنزین و بحث مدیریت مصرف سوخت، دولت برای جلوگیری از آثار تورمی این تصمیم چه برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: در دولت چهاردهم و دولت وفاق، یک برنامه راهبردی و بلندمدت برای اصلاح ساختار بنزین تدوین شده است که پیام اصلی آن این است که تولید داخل با یارانه در اختیار مردم قرار گیرد و در بخش واردات، به‌صورت طبیعی به سمت حذف یارانه حرکت کنیم، نه اینکه یارانه را به یکباره حذف کنیم.

وی افزود: ما حدود 110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حدود 100 میلیون لیتر آن قطعی است و می‌توانیم این میزان را با یارانه در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما به دلیل اینکه بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود و در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، باید ارز را در بخش‌هایی که اولویت بیشتری دارند، هزینه کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد در بخش واردات، به‌تدریج به سمت نوعی آزادسازی حرکت کنیم و این اصلاح ساختار به صورت گام‌به‌گام انجام شود.

عارف با اشاره به افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان گفت: سهمیه سوم بنزین در واقع آغاز اصلاح ساختار بود و قیمت آن از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان افزایش یافت. گام بعدی قرار بود در اسفندماه انجام شود، اما به دلیل شرایط جنگ رمضان این موضوع به تعویق افتاد،که سعی کردیم تلاش کنیم و جنگ را دنبال کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت صداقت دولت با مردم تصریح کرد:در این شرایط راهبرد دولت وفاق این است که با مردم با صراحت و صداقت صحبت کند. در مقطعی برخی معتقد بودند با توجه به بازگشایی دانشگاه‌ها و مسائل موجود، این اقدام انجام نشود، اما در نهایت درباره آن تصمیم‌گیری شد و بررسی‌های لازم نیز صورت گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، مردم آمادگی لازم را برای اجرای این طرح دارند. حدود 15 درصد مصرف بنزین مشمول نرخ جدید می‌شود و افرادی که سفرهای زیادی ندارند و میزان مصرف ماهانه آنها حدود 110 تا 120 لیتر است، می‌توانند نیاز خود را با سهمیه‌های 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند.

عارف ادامه داد: طبیعتاً کسانی که مصرف بیشتری دارند، باید بنزین مورد نیاز خود را با نرخ جدید تهیه کنند. البته برای وسایل نقلیه عمومی و سرویس‌های عمومی نیز برنامه‌ریزی شده است تا بتوانند بنزین مورد نیاز خود را با نرخ مناسبی تهیه کنند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: یکی از برنامه‌های جدی که شب گذشته در دولت به تصویب رسید، این است که خودروهای فرسوده با اولویت بیشتری از چرخه مصرف خارج شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: خوشبختانه طی دو سال گذشته در زمینه خروج خودروهای فرسوده اقدامات خوبی انجام شده است که البته هدف اصلی در آن مقطع، کاهش آلودگی هوا بود؛ اما اکنون موضوع مصرف سوخت نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

عارف با اشاره به مصرف بالای سوخت برخی خودروهای فرسوده اظهار داشت: واقعاً وقتی خودرویی 12 تا 13 لیتر بنزین مصرف می‌کند، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت هم بنزین یارانه‌ای دریافت کند و هم مصرف بالای آن ادامه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ان‌شاءالله بتوانیم با جایگزینی خودروهای دوگانه‌سوز و برقی به جای خودروهای فرسوده، شرایطی ایجاد کنیم که مردم نیز با رضایت این سیاست را بپذیرند.