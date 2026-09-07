باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «سفال بام؛ راوی شهر، وقتی خاک قصه میگوید» با نمایش ۵۱ اثر نقاشی بر بستر سفال بامهای قدیمی گیلان در نگارخانه استاد حسین محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان برگزار شده است.
این نمایشگاه، مجموعهای از آثار نقاشی مدیران آموزشگاههای آزاد هنرهای تجسمی است که بر روی «سفال بام» خلق شده و با نگاهی متفاوت، هنرهای تجسمی را با یکی از عناصر هویتی و فرهنگی شهر لاهیجان پیوند داده است.
در این رویداد هنری، «سفال بام» از یک عنصر معماری فراتر رفته و به بستری برای روایت شهر، خاطرات، فرهنگ و نگاه هنرمندان تبدیل شده است؛ روایتهایی که در کنار یکدیگر، تصویری متفاوت از لاهیجان و ظرفیتهای هنری آن ارائه میکنند.
نمایشگاه نقاشی «سفال بام؛ راوی شهر» تا روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه در نگارخانه استاد حسین محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان برپا است و علاقهمندان میتوانند صبحها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از این آثار دیدن کنند.
منبع: روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان