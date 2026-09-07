باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، روز دوشنبه تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه این جزیره را محکوم کرد و آن را «محاصرهای نسلکش» توصیف کرد که به گفته او در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است.
این رقم نسبت به دوره مشابه در گزارش قبلی ۷ درصد افزایش نشان میدهد. خسارات تجمعی ناشی از تحریمهای واشنگتن به ۱۷۸٫۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به گزارش قبلی ۴٫۷ درصد افزایش نشان میدهد.
رودریگز اعلام کرد: «من مجازات جمعی را که دولت ایالات متحده مردم کوبا را با محاصره انرژی، تشدید شدید محاصره و اعمال تحریمهای ثانویه، در معرض آن قرار میدهد، محکوم کردم.»
منبع: خبرگزاری فرانسه