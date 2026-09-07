باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی که در شبکه مجازی ایکس منتشر کرد، در واکنش به اظهارات روز دوشنبه مدیرکل درباره ایران در شورای حکام، نوشت: درخواست از ایران برای اجرای بیقید و شرط پادمانهای آژانس در شرایط خطرناک فعلی بیمعنی است.
نمایندگی ایران تاکید کرد: این درخواست، این واقعیت را نادیده میگیرد که خود آژانس در ابتدا پس از حملات غیرقانونی رژیم آمریکا و اسرائیل، تصمیم به تعلیق اجرای پادمانها و خروج بازرسان «به دلایل ایمنی» گرفت.
نمایندگی کشورمان همچنین از آژانس خواست که گزارشدهی غیرحرفهای، غیرعینی، نیمهفنی و تحت تأثیر مسائل سیاسی را متوقف کند.
این دفتر تاکید کرد: رافائل گروسی مدیرکل آژانس ابتدا باید از متجاوزان - ایالات متحده و رژیم اسرائیل - بخواهد که حمله یا تهدید به حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان را متوقف کنند تا زمینههای ضروری برای اجرای پادمانهای آژانس فراهم شود. تا زمانی که آژانس و شورای امنیت سازمان ملل به مسئولیتهای محوله خود عمل نکنند، ایران حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند.