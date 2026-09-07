رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه از کشف محموله حدود ۳ تنی جو مشکوک به قاچاق در جریان گشت مشترک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کریمی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با قاچاق کالا، گشت مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان قروه برگزار شد.

وی افزود: در جریان این گشت، محموله‌ای از جو به وزن حدود ۳ تن که نسبت به نحوه حمل و عرضه آن ظن قاچاق وجود داشت، شناسایی و توقیف شد.

کریمی تصریح کرد: محموله کشف‌شده برای بررسی‌های قانونی و احراز تخلف در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی و بررسی موضوع به تعزیرات حکومتی شهرستان قروه ارسال خواهد شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قروه تأکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین و توزیع قانونی نهاده‌های کشاورزی، نظارت بر چرخه توزیع این اقلام با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.

منبع:تعزیرات حکومتی کردستان

برچسب ها: کردستان ، قاچاق کالا ، تعزیرات حکومتی کردستان
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