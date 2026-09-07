باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، امروز بعدازظهر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تماس تلفنی داشته است. این دو در مورد موضوعات مختلف از جمله اقتصاد جهان گفت‌و‌گو کردند.

برنهام از آخرین آمار اشتغال ایالات متحده تمجید کرد و همچنین به «نشانه‌های مثبت رشد» در اقتصاد انگلیس اشاره کرد.

در همین حال، در مورد درگیری‌ها، هر دو توافق کردند که کار بیشتری باید بر روی تلاش‌های آتش‌بس اوکراین انجام شود. سخنگو اظهار داشت: «در مورد خاورمیانه، نخست‌وزیر تعهد انگلیس را برای تلاش به سوی صلح و امنیت در منطقه اعلام کرد و بر اهمیت راه‌حل دو دولتی، بازگشایی تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد، تأکید کرد.»

منبع: رویترز